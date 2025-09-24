Рейтинг@Mail.ru
Зарубежные чиновники пожаловались на речь Трампа на ГА ООН, пишет Politico - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:34 24.09.2025
https://ria.ru/20250924/tramp-2043954033.html
Зарубежные чиновники пожаловались на речь Трампа на ГА ООН, пишет Politico
Зарубежные чиновники пожаловались на речь Трампа на ГА ООН, пишет Politico - РИА Новости, 24.09.2025
Зарубежные чиновники пожаловались на речь Трампа на ГА ООН, пишет Politico
Европейские чиновники жалуются на речь президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН, пишет газета Politico со ссылкой на источники. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T11:34:00+03:00
2025-09-24T11:34:00+03:00
в мире
сша
европа
дональд трамп
оон
генеральная ассамблея оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043810599_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0aee65d1105d9b6a0f151947c632c1ea.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Европейские чиновники жалуются на речь президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН, пишет газета Politico со ссылкой на источники. "Некоторые зарубежные чиновники охарактеризовали выступление Трампа во вторник как в лучшем случае неинформативное, а в худшем - контрпродуктивное", - сообщает издание. Так, один из европейских чиновников заявил газете, что Трамп якобы говорит неправду. По его словам, Трамп вел себя так, будто Европа "ничего не сделала для сдерживания России в отношении Украины". Кроме того, как пишет газета, некоторые чиновники заявили, что, хотя они не были удивлены выступлением Трампа, их обеспокоенность тем, куда будут двигаться США и весь мир в ближайшие три года, теперь только усилилась. Трамп 23 сентября с трибуны ГА ООН потребовал, чтобы Европа присоединилась к антироссийским санкциям США, а также назвал позорным то, что она продолжает закупать российские энергоносители. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250923/kosachev-2043869020.html
https://ria.ru/20250923/tramp-2043829142.html
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043810599_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e235e2beb0edd2ac49ea3c1e4c38156a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, европа, дональд трамп, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, США, Европа, Дональд Трамп, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Зарубежные чиновники пожаловались на речь Трампа на ГА ООН, пишет Politico

Politico: европейские чиновники пожаловались на выступление Трампа на ГА ООН

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп выступает на Генассамблее ООН
Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Европейские чиновники жалуются на речь президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН, пишет газета Politico со ссылкой на источники.
"Некоторые зарубежные чиновники охарактеризовали выступление Трампа во вторник как в лучшем случае неинформативное, а в худшем - контрпродуктивное", - сообщает издание.
Дональд Трамп выступает на 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Косачев назвал выступление Трампа на ГА ООН знаковым
Вчера, 23:47
Так, один из европейских чиновников заявил газете, что Трамп якобы говорит неправду. По его словам, Трамп вел себя так, будто Европа "ничего не сделала для сдерживания России в отношении Украины".
Кроме того, как пишет газета, некоторые чиновники заявили, что, хотя они не были удивлены выступлением Трампа, их обеспокоенность тем, куда будут двигаться США и весь мир в ближайшие три года, теперь только усилилась.
Трамп 23 сентября с трибуны ГА ООН потребовал, чтобы Европа присоединилась к антироссийским санкциям США, а также назвал позорным то, что она продолжает закупать российские энергоносители.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Дональд Трамп после выступления на Генассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Трамп рассказал о реакции на его речь на ГА ООН
Вчера, 18:49
 
В миреСШАЕвропаДональд ТрампООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала