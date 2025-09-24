https://ria.ru/20250924/tramp-2043954033.html

Зарубежные чиновники пожаловались на речь Трампа на ГА ООН, пишет Politico

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Европейские чиновники жалуются на речь президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН, пишет газета Politico со ссылкой на источники. "Некоторые зарубежные чиновники охарактеризовали выступление Трампа во вторник как в лучшем случае неинформативное, а в худшем - контрпродуктивное", - сообщает издание. Так, один из европейских чиновников заявил газете, что Трамп якобы говорит неправду. По его словам, Трамп вел себя так, будто Европа "ничего не сделала для сдерживания России в отношении Украины". Кроме того, как пишет газета, некоторые чиновники заявили, что, хотя они не были удивлены выступлением Трампа, их обеспокоенность тем, куда будут двигаться США и весь мир в ближайшие три года, теперь только усилилась. Трамп 23 сентября с трибуны ГА ООН потребовал, чтобы Европа присоединилась к антироссийским санкциям США, а также назвал позорным то, что она продолжает закупать российские энергоносители. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

