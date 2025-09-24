Рейтинг@Mail.ru
В Кремле объяснили желание Трампа заставить мир покупать газ и нефть из США - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:03 24.09.2025
https://ria.ru/20250924/tramp-2043942612.html
В Кремле объяснили желание Трампа заставить мир покупать газ и нефть из США
В Кремле объяснили желание Трампа заставить мир покупать газ и нефть из США - РИА Новости, 24.09.2025
В Кремле объяснили желание Трампа заставить мир покупать газ и нефть из США
Президент США Дональд Трамп - бизнесмен, он хочет заставить мир покупать газ и нефть США подороже, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T11:03:00+03:00
2025-09-24T11:03:00+03:00
сша
россия
дмитрий песков
дональд трамп
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2041966545_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_5b496aa866e476fcf49c9a7c8dae6ecf.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп - бизнесмен, он хочет заставить мир покупать газ и нефть США подороже, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Президент Трамп никогда не скрывал своего намерения обеспечить экономические интересы Соединенных Штатов. Самое простое - это заставить весь мир покупать подороже американскую нефть и подороже американский сжиженный газ", - сказал Песков в интервью радио РБК. "Он бизнесмен, и он хочет заставить европейцев покупать маленьких раков по пять рублей вместо того, чтобы больших по три", - добавил Песков.
https://ria.ru/20250914/pushki-2041834698.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2041966545_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_d83884b3b08859343781ead4f4985d53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, дмитрий песков, дональд трамп, экономика
США, Россия, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Экономика
В Кремле объяснили желание Трампа заставить мир покупать газ и нефть из США

Песков: Трамп бизнесмен и хочет заставить мир покупать газ и нефть США подороже

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп - бизнесмен, он хочет заставить мир покупать газ и нефть США подороже, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президент Трамп никогда не скрывал своего намерения обеспечить экономические интересы Соединенных Штатов. Самое простое - это заставить весь мир покупать подороже американскую нефть и подороже американский сжиженный газ", - сказал Песков в интервью радио РБК.
"Он бизнесмен, и он хочет заставить европейцев покупать маленьких раков по пять рублей вместо того, чтобы больших по три", - добавил Песков.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Пушков прокомментировал заявления Трампа о российской нефти
14 сентября, 14:28
 
СШАРоссияДмитрий ПесковДональд ТрампЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала