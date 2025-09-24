https://ria.ru/20250924/tramp-2043942612.html

В Кремле объяснили желание Трампа заставить мир покупать газ и нефть из США

Президент США Дональд Трамп - бизнесмен, он хочет заставить мир покупать газ и нефть США подороже, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.09.2025

сша

россия

дмитрий песков

дональд трамп

экономика

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп - бизнесмен, он хочет заставить мир покупать газ и нефть США подороже, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Президент Трамп никогда не скрывал своего намерения обеспечить экономические интересы Соединенных Штатов. Самое простое - это заставить весь мир покупать подороже американскую нефть и подороже американский сжиженный газ", - сказал Песков в интервью радио РБК. "Он бизнесмен, и он хочет заставить европейцев покупать маленьких раков по пять рублей вместо того, чтобы больших по три", - добавил Песков.

2025

Новости

