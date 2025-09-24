https://ria.ru/20250924/tramp-2043942612.html
В Кремле объяснили желание Трампа заставить мир покупать газ и нефть из США
В Кремле объяснили желание Трампа заставить мир покупать газ и нефть из США - РИА Новости, 24.09.2025
В Кремле объяснили желание Трампа заставить мир покупать газ и нефть из США
Президент США Дональд Трамп - бизнесмен, он хочет заставить мир покупать газ и нефть США подороже, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T11:03:00+03:00
2025-09-24T11:03:00+03:00
2025-09-24T11:03:00+03:00
сша
россия
дмитрий песков
дональд трамп
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2041966545_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_5b496aa866e476fcf49c9a7c8dae6ecf.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп - бизнесмен, он хочет заставить мир покупать газ и нефть США подороже, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Президент Трамп никогда не скрывал своего намерения обеспечить экономические интересы Соединенных Штатов. Самое простое - это заставить весь мир покупать подороже американскую нефть и подороже американский сжиженный газ", - сказал Песков в интервью радио РБК. "Он бизнесмен, и он хочет заставить европейцев покупать маленьких раков по пять рублей вместо того, чтобы больших по три", - добавил Песков.
https://ria.ru/20250914/pushki-2041834698.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2041966545_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_d83884b3b08859343781ead4f4985d53.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, дмитрий песков, дональд трамп, экономика
США, Россия, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Экономика
В Кремле объяснили желание Трампа заставить мир покупать газ и нефть из США
Песков: Трамп бизнесмен и хочет заставить мир покупать газ и нефть США подороже