В Кремле отреагировали на заявления Трампа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о заявлениях лидера США Дональда Трампа, заявил, что не со всем можно согласиться. РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о заявлениях лидера США Дональда Трампа, заявил, что не со всем можно согласиться."Активность, разумеется, проявляет и президент Трамп, и приехавший туда (Владимир) Зеленский. Вчера между ними состоялась встреча. Разумеется, президент Трамп услышал о том, что происходит в версии Зеленского. И, по всей видимости, на этот момент эта версия и стала причиной такой оценки, которую мы слышали. Здесь не со всем можно согласиться", - сказал Песков в интервью радио РБК.Во вторник президент США Дональд Трамп выступил на Генассамблее ООН. Его выступление продлилось почти час.
