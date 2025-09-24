Рейтинг@Mail.ru
В Кремле отреагировали на заявления Трампа
10:16 24.09.2025 (обновлено: 10:52 24.09.2025)
В Кремле отреагировали на заявления Трампа
В Кремле отреагировали на заявления Трампа - РИА Новости, 24.09.2025
В Кремле отреагировали на заявления Трампа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о заявлениях лидера США Дональда Трампа, заявил, что не со всем можно согласиться.
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о заявлениях лидера США Дональда Трампа, заявил, что не со всем можно согласиться."Активность, разумеется, проявляет и президент Трамп, и приехавший туда (Владимир) Зеленский. Вчера между ними состоялась встреча. Разумеется, президент Трамп услышал о том, что происходит в версии Зеленского. И, по всей видимости, на этот момент эта версия и стала причиной такой оценки, которую мы слышали. Здесь не со всем можно согласиться", - сказал Песков в интервью радио РБК.Во вторник президент США Дональд Трамп выступил на Генассамблее ООН. Его выступление продлилось почти час.
В Кремле отреагировали на заявления Трампа

Песков: не со всеми заявлениями Трампа можно согласиться

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о заявлениях лидера США Дональда Трампа, заявил, что не со всем можно согласиться.
"Активность, разумеется, проявляет и президент Трамп, и приехавший туда (Владимир) Зеленский. Вчера между ними состоялась встреча. Разумеется, президент Трамп услышал о том, что происходит в версии Зеленского. И, по всей видимости, на этот момент эта версия и стала причиной такой оценки, которую мы слышали. Здесь не со всем можно согласиться", - сказал Песков в интервью радио РБК.
Во вторник президент США Дональд Трамп выступил на Генассамблее ООН. Его выступление продлилось почти час.
