https://ria.ru/20250924/tramp-2043900037.html

Трамп назвал комика Киммела инструментом Демократической партии

Трамп назвал комика Киммела инструментом Демократической партии - РИА Новости, 24.09.2025

Трамп назвал комика Киммела инструментом Демократической партии

Президент США Дональд Трамп назвал комика Джимми Киммела "инструментом Демократической партии", заявив о намерении проверить телеканал ABC на предмет... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T06:50:00+03:00

2025-09-24T06:50:00+03:00

2025-09-24T11:25:00+03:00

в мире

сша

украина

республика крым

дональд трамп

чарли кирк

барак обама

центральное разведывательное управление (цру)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043949792_0:0:1779:1001_1920x0_80_0_0_c27847ec286b12d32760c5a77f312bf5.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал комика Джимми Киммела "инструментом Демократической партии", заявив о намерении проверить телеканал ABC на предмет незаконного вклада в предвыборную кампанию. Телеканал ABC, принадлежащий Disney, ранее объявил, что отстраняет Киммела "на неопределённый срок" после его шутки о реакции Трампа на смерть консервативного активиста Чарли Кирка. Белый дом приветствовал решение, назвав шоумена "больным извращенцем", а сам Трамп написал в соцсетях, что это "отличная новость для Америки", добавив, что у Киммела "ноль таланта". Против решения выступили ряд известных лиц, в том числе экс-президент Барак Обама, обвинив администрацию Трампа в давлении на СМИ. В понедельник компания Disney объявила о возобновлении шоу Джимми Киммела. "Я не могу поверить, что ABC Фейк-ньюз вернул Джимми Киммелу его работу. Телеканал ABC сообщил Белому дому, что его шоу отменено! Что-то произошло с тех пор, потому что его аудитория ушла, а его "таланта" там никогда не было. С чего бы им хотеть возвращения того, кто так плохо справляется, кто несмешной и кто ставит под угрозу работу телеканала, изображая из себя на 99% позитивного демократа... Он является ещё одним инструментом Демократической партии, и, насколько мне известно, это был бы крупный незаконный вклад в предвыборную кампанию. Я думаю, мы проверим ABC в этом", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Американский лидер напомнил, что ранее телеканал ABC уже выплачивал ему 16 миллионов долларов за урегулирование иска. Нынешняя ситуация, по словам Трампа, звучит "ещё более прибыльно". В 2024 году канал ABC, принадлежащий корпорации Disney, согласился выплатить Трампу 16 миллионов долларов за урегулирование иска. Претензии Трампа были вызваны высказываниями другого ведущего канала. Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.

https://ria.ru/20250918/ssha-2042606964.html

https://ria.ru/20250920/pentagon-2043120161.html

сша

украина

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, украина, республика крым, дональд трамп, чарли кирк, барак обама, центральное разведывательное управление (цру)