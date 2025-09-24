Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал комика Киммела инструментом Демократической партии
06:50 24.09.2025 (обновлено: 11:25 24.09.2025)
Трамп назвал комика Киммела инструментом Демократической партии
Трамп назвал комика Киммела инструментом Демократической партии - РИА Новости, 24.09.2025
Трамп назвал комика Киммела инструментом Демократической партии
Президент США Дональд Трамп назвал комика Джимми Киммела "инструментом Демократической партии", заявив о намерении проверить телеканал ABC на предмет... РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал комика Джимми Киммела "инструментом Демократической партии", заявив о намерении проверить телеканал ABC на предмет незаконного вклада в предвыборную кампанию. Телеканал ABC, принадлежащий Disney, ранее объявил, что отстраняет Киммела "на неопределённый срок" после его шутки о реакции Трампа на смерть консервативного активиста Чарли Кирка. Белый дом приветствовал решение, назвав шоумена "больным извращенцем", а сам Трамп написал в соцсетях, что это "отличная новость для Америки", добавив, что у Киммела "ноль таланта". Против решения выступили ряд известных лиц, в том числе экс-президент Барак Обама, обвинив администрацию Трампа в давлении на СМИ. В понедельник компания Disney объявила о возобновлении шоу Джимми Киммела. "Я не могу поверить, что ABC Фейк-ньюз вернул Джимми Киммелу его работу. Телеканал ABC сообщил Белому дому, что его шоу отменено! Что-то произошло с тех пор, потому что его аудитория ушла, а его "таланта" там никогда не было. С чего бы им хотеть возвращения того, кто так плохо справляется, кто несмешной и кто ставит под угрозу работу телеканала, изображая из себя на 99% позитивного демократа... Он является ещё одним инструментом Демократической партии, и, насколько мне известно, это был бы крупный незаконный вклад в предвыборную кампанию. Я думаю, мы проверим ABC в этом", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Американский лидер напомнил, что ранее телеканал ABC уже выплачивал ему 16 миллионов долларов за урегулирование иска. Нынешняя ситуация, по словам Трампа, звучит "ещё более прибыльно". В 2024 году канал ABC, принадлежащий корпорации Disney, согласился выплатить Трампу 16 миллионов долларов за урегулирование иска. Претензии Трампа были вызваны высказываниями другого ведущего канала. Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Трамп назвал комика Киммела инструментом Демократической партии

Трамп назвал Киммела инструментом Демпартии, допустив иск против ABC

© Getty Images / Chip Somodevilla
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© Getty Images / Chip Somodevilla
Президент США Дональд Трамп
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал комика Джимми Киммела "инструментом Демократической партии", заявив о намерении проверить телеканал ABC на предмет незаконного вклада в предвыборную кампанию.
Телеканал ABC, принадлежащий Disney, ранее объявил, что отстраняет Киммела "на неопределённый срок" после его шутки о реакции Трампа на смерть консервативного активиста Чарли Кирка. Белый дом приветствовал решение, назвав шоумена "больным извращенцем", а сам Трамп написал в соцсетях, что это "отличная новость для Америки", добавив, что у Киммела "ноль таланта". Против решения выступили ряд известных лиц, в том числе экс-президент Барак Обама, обвинив администрацию Трампа в давлении на СМИ. В понедельник компания Disney объявила о возобновлении шоу Джимми Киммела.
Компания Nexstar прекратила работу с известным телеведущим за слова о Кирке
18 сентября, 02:55
Компания Nexstar прекратила работу с известным телеведущим за слова о Кирке
18 сентября, 02:55
"Я не могу поверить, что ABC Фейк-ньюз вернул Джимми Киммелу его работу. Телеканал ABC сообщил Белому дому, что его шоу отменено! Что-то произошло с тех пор, потому что его аудитория ушла, а его "таланта" там никогда не было. С чего бы им хотеть возвращения того, кто так плохо справляется, кто несмешной и кто ставит под угрозу работу телеканала, изображая из себя на 99% позитивного демократа... Он является ещё одним инструментом Демократической партии, и, насколько мне известно, это был бы крупный незаконный вклад в предвыборную кампанию. Я думаю, мы проверим ABC в этом", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Американский лидер напомнил, что ранее телеканал ABC уже выплачивал ему 16 миллионов долларов за урегулирование иска. Нынешняя ситуация, по словам Трампа, звучит "ещё более прибыльно".
В 2024 году канал ABC, принадлежащий корпорации Disney, согласился выплатить Трампу 16 миллионов долларов за урегулирование иска. Претензии Трампа были вызваны высказываниями другого ведущего канала.
Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
WP: в США потребовали от СМИ не собирать конфиденциальную информацию
20 сентября, 04:47
 
