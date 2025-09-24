Telegraph пишет о плохих новостях для Зеленского после слов Трампа

https://ria.ru/20250924/tramp-2043890713.html

Слова президента США Дональда Трампа о возможности для Украины вернуться к старым границам не стоит воспринимать прямо, так как они означают лишь передачу... РИА Новости, 24.09.2025

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Слова президента США Дональда Трампа о возможности для Украины вернуться к старым границам не стоит воспринимать прямо, так как они означают лишь передачу инициативы по военной поддержке Киева в руки Европы и НАТО, что может оказаться плохой новостью для Владимира Зеленского, пишет британская газета Telegraph. Во вторник после встречи с Зеленским на Генассамблее ООН Трамп заявил, что при поддержке ЕС "Украина могла бы вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше". Зеленский позже заявил, что был удивлен заявлением. "То, что на первый взгляд может показаться ошеломляющим разворотом, на самом деле может оказаться плохой новостью для Владимира Зеленского. <...> Если взглянуть дальше заголовков, то это заявление — урок правильной подачи информации. Вместо того чтобы обещать Украине новую поддержку или активизировать действия в отношении России, Трамп, похоже, передает инициативу в руки Европы и НАТО", — говорится в статье. Газета заявляет, что в словах Трампа "нет никаких намеков" на дополнительную поддержку Украины или усиление давления на Россию, в то время как единственным обязательством американского президента остается "продолжать продавать оружие союзникам". По мнению газеты, Трамп попросту устал прикладывать усилия к урегулированию украинского конфликта, когда осознал, что процесс сложен, и таким образом отстраняется от него. "Похоже, с него (Трампа. — Прим. ред.) уже хватит", — заключает газета. Зеленский перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске объявил, что не пойдет на территориальные уступки. Но в конце августа он признал, что Украина не сможет военным путем вернуть территории. Трамп в августе принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Британское телевидение сообщало, что на фоне закрытой встречи в Овальном кабинете была поставлена карта Украины. Как утверждалось, с востока карта закрашена розовым цветом, который иллюстрирует территорию под контролем России. Позднее заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино опубликовал новое фото из Овального кабинета, где была видна карта Украины. При этом Зеленский поблагодарил Трампа за карту, добавив, что он заберет ее на Украину. Газета New York Times со ссылкой на неназванных европейских чиновников ранее писала, что Трамп заявлял европейским лидерам, что признание Киевом всего Донбасса российским поможет быстро достичь заключения мирного соглашения. В апреле 2025 года Трамп заявил, что со стороны России не иметь претензий на "всю Украину" — это уже уступка для урегулирования конфликта. На вопрос о том, должна ли Украина пойти на территориальные уступки, Трамп заявил, что "это зависит от территорий". Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.

