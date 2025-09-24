Рейтинг@Mail.ru
Меланья Трамп отказалась от встречи с Еленой Зеленской
01:59 24.09.2025 (обновлено: 12:32 24.09.2025)
Меланья Трамп отказалась от встречи с Еленой Зеленской
в мире
сша
нью-йорк (город)
елена зеленская
меланья трамп
дональд трамп
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Первая леди США Меланья Трамп из вежливости поздоровается с Еленой Зеленской в Нью-Йорке, заявил старший советник супруги президента США Дональда Трампа Марк Бекман в интервью телеканалу Fox News. "Зеленская несколько раз обращалась к Меланье, чтобы договориться о встрече. Но двусторонней встречи не будет, ничего официального не будет. Поскольку наша первая леди очень вежлива, она сегодня поздоровается. Но содержательного разговора не будет, встречи не будет", — заявил Бекман.
в мире, сша, нью-йорк (город), елена зеленская, меланья трамп, дональд трамп
В мире, США, Нью-Йорк (город), Елена Зеленская, Меланья Трамп, Дональд Трамп
© AP Photo / Yuki IwamuraМеланья Трамп во время заседания Генассамблеи ООН. 23 сентября 2025
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Первая леди США Меланья Трамп из вежливости поздоровается с Еленой Зеленской в Нью-Йорке, заявил старший советник супруги президента США Дональда Трампа Марк Бекман в интервью телеканалу Fox News.
"Зеленская несколько раз обращалась к Меланье, чтобы договориться о встрече. Но двусторонней встречи не будет, ничего официального не будет. Поскольку наша первая леди очень вежлива, она сегодня поздоровается. Но содержательного разговора не будет, встречи не будет", — заявил Бекман.
В мире, США, Нью-Йорк (город), Елена Зеленская, Меланья Трамп, Дональд Трамп
 
 
