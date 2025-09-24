https://ria.ru/20250924/tramp-2043880640.html

Меланья Трамп отказалась от встречи с Еленой Зеленской

Меланья Трамп отказалась от встречи с Еленой Зеленской - РИА Новости, 24.09.2025

Меланья Трамп отказалась от встречи с Еленой Зеленской

Первая леди США Меланья Трамп из вежливости поздоровается с Еленой Зеленской в Нью-Йорке, заявил старший советник супруги президента США Дональда Трампа Марк... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T01:59:00+03:00

2025-09-24T01:59:00+03:00

2025-09-24T12:32:00+03:00

в мире

сша

нью-йорк (город)

елена зеленская

меланья трамп

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043985130_342:144:1415:747_1920x0_80_0_0_ac09e3751edee73ea6f59c32cf4e07d9.jpg

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Первая леди США Меланья Трамп из вежливости поздоровается с Еленой Зеленской в Нью-Йорке, заявил старший советник супруги президента США Дональда Трампа Марк Бекман в интервью телеканалу Fox News. "Зеленская несколько раз обращалась к Меланье, чтобы договориться о встрече. Но двусторонней встречи не будет, ничего официального не будет. Поскольку наша первая леди очень вежлива, она сегодня поздоровается. Но содержательного разговора не будет, встречи не будет", — заявил Бекман.

https://ria.ru/20250715/tramp-2029240180.html

сша

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, нью-йорк (город), елена зеленская, меланья трамп, дональд трамп