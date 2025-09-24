Рейтинг@Mail.ru
00:20 24.09.2025
https://ria.ru/20250924/tramp-2043871996.html
в мире
дональд трамп
сша
генеральная ассамблея оон
оон
ООН, 24 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп покинул штаб-квартиру ООН, передает корреспондент РИА Новости. Трамп вышел через главный вход, который закрыли от обзора публики плотной шторой. Затем кортеж президента уехал с территории.
в мире, дональд трамп, сша, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Дональд Трамп, США, Генеральная Ассамблея ООН, ООН

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ООН, 24 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп покинул штаб-квартиру ООН, передает корреспондент РИА Новости.
Трамп вышел через главный вход, который закрыли от обзора публики плотной шторой. Затем кортеж президента уехал с территории.
В миреДональд ТрампСШАГенеральная Ассамблея ООНООН
 
 
