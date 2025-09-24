https://ria.ru/20250924/tramp-2043871996.html
Трамп покинул штаб-квартиру ООН
Трамп покинул штаб-квартиру ООН - РИА Новости, 24.09.2025
Трамп покинул штаб-квартиру ООН
Президент США Дональд Трамп покинул штаб-квартиру ООН, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T00:20:00+03:00
2025-09-24T00:20:00+03:00
2025-09-24T00:20:00+03:00
в мире
дональд трамп
сша
генеральная ассамблея оон
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001088899_3:68:2443:1441_1920x0_80_0_0_1093a0f7c00089722c85a66d2d1da9a6.jpg
ООН, 24 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп покинул штаб-квартиру ООН, передает корреспондент РИА Новости. Трамп вышел через главный вход, который закрыли от обзора публики плотной шторой. Затем кортеж президента уехал с территории.
https://ria.ru/20250923/oon-2043853073.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001088899_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_25651bddd11c599070e39c0a67b034f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дональд трамп, сша, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Дональд Трамп, США, Генеральная Ассамблея ООН, ООН