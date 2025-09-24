https://ria.ru/20250924/tramp-2043871750.html
Рубио оценил решение Трампа не вводить санкции против России
Американский президент Дональд Трамп продемонстрировал экстраординарное терпение, воздерживаясь от усиления санкций против России, заявил госсекретарь США Марко РИА Новости, 24.09.2025
ООН, 24 сен - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп продемонстрировал экстраординарное терпение, воздерживаясь от усиления санкций против России, заявил госсекретарь США Марко Рубио. "Президент проявил экстраординарное терпение в том, что касается не введения дополнительных санкций в надежде на прорыв (в переговорах - ред.)", - сказал он на заседании Совбеза ООН по Украине.
