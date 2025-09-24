Рейтинг@Mail.ru
Рубио оценил решение Трампа не вводить санкции против России
00:18 24.09.2025 (обновлено: 12:05 24.09.2025)
Рубио оценил решение Трампа не вводить санкции против России
ООН, 24 сен - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп продемонстрировал экстраординарное терпение, воздерживаясь от усиления санкций против России, заявил госсекретарь США Марко Рубио. "Президент проявил экстраординарное терпение в том, что касается не введения дополнительных санкций в надежде на прорыв (в переговорах - ред.)", - сказал он на заседании Совбеза ООН по Украине.
ООН, 24 сен - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп продемонстрировал экстраординарное терпение, воздерживаясь от усиления санкций против России, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Президент проявил экстраординарное терпение в том, что касается не введения дополнительных санкций в надежде на прорыв (в переговорах - ред.)", - сказал он на заседании Совбеза ООН по Украине.
Трамп вложил много сил в завершение конфликта на Украине, заявил Рубио
