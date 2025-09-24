Рейтинг@Mail.ru
На ЗАЭС рассказали об оставшихся запасах топлива для резервных генераторов
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
00:39 24.09.2025
На ЗАЭС рассказали об оставшихся запасах топлива для резервных генераторов
На ЗАЭС рассказали об оставшихся запасах топлива для резервных генераторов - РИА Новости, 24.09.2025
На ЗАЭС рассказали об оставшихся запасах топлива для резервных генераторов
Топлива для работы резервных дизель-генераторов на Запорожской АЭС хватит на 20 суток, что значительно превышает нормативные требования, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 24.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости. Топлива для работы резервных дизель-генераторов на Запорожской АЭС хватит на 20 суток, что значительно превышает нормативные требования, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина. На Запорожской АЭС произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная-1" была отключена 7 мая. "Риски упреждающе минимизированы. На ЗАЭС обеспечен необходимый запас дизельного топлива для работы аварийных дизель-генераторов в течение 20 суток, что значительно превышает нормативные требования", - сказала Яшина. При этом, по ее словам, заранее разработана и готова к реализации схема оперативной доставки дополнительных объемов топлива в случае необходимости. "Таким образом, мы имеем многоуровневую систему обеспечения безопасности, которая делает вероятность негативного развития событий крайне низкой", - подчеркнула Яшина. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости. Топлива для работы резервных дизель-генераторов на Запорожской АЭС хватит на 20 суток, что значительно превышает нормативные требования, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.
На Запорожской АЭС произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная-1" была отключена 7 мая.
"Риски упреждающе минимизированы. На ЗАЭС обеспечен необходимый запас дизельного топлива для работы аварийных дизель-генераторов в течение 20 суток, что значительно превышает нормативные требования", - сказала Яшина.
При этом, по ее словам, заранее разработана и готова к реализации схема оперативной доставки дополнительных объемов топлива в случае необходимости.
"Таким образом, мы имеем многоуровневую систему обеспечения безопасности, которая делает вероятность негативного развития событий крайне низкой", - подчеркнула Яшина.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
