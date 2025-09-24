https://ria.ru/20250924/toplivo-2043873985.html

На ЗАЭС рассказали об оставшихся запасах топлива для резервных генераторов

На ЗАЭС рассказали об оставшихся запасах топлива для резервных генераторов - РИА Новости, 24.09.2025

На ЗАЭС рассказали об оставшихся запасах топлива для резервных генераторов

Топлива для работы резервных дизель-генераторов на Запорожской АЭС хватит на 20 суток, что значительно превышает нормативные требования, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T00:39:00+03:00

2025-09-24T00:39:00+03:00

2025-09-24T00:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепр (река)

энергодар

европа

запорожская аэс

вооруженные силы украины

экономика

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/05/1976533910_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d74f572e1354a4eb310b31390a4accd1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости. Топлива для работы резервных дизель-генераторов на Запорожской АЭС хватит на 20 суток, что значительно превышает нормативные требования, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина. На Запорожской АЭС произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная-1" была отключена 7 мая. "Риски упреждающе минимизированы. На ЗАЭС обеспечен необходимый запас дизельного топлива для работы аварийных дизель-генераторов в течение 20 суток, что значительно превышает нормативные требования", - сказала Яшина. При этом, по ее словам, заранее разработана и готова к реализации схема оперативной доставки дополнительных объемов топлива в случае необходимости. "Таким образом, мы имеем многоуровневую систему обеспечения безопасности, которая делает вероятность негативного развития событий крайне низкой", - подчеркнула Яшина. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20250923/zaes-2043835886.html

https://ria.ru/20250923/grossi-2043824651.html

днепр (река)

энергодар

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

днепр (река), энергодар, европа, запорожская аэс, вооруженные силы украины, экономика, россия