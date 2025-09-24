Рейтинг@Mail.ru
Правительство обсудит ответственность за сильную тонировку в автомобиле - РИА Новости, 24.09.2025
09:39 24.09.2025
Правительство обсудит ответственность за сильную тонировку в автомобиле
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит законопроект, направленный на установление административной ответственности за управление транспортным средством, на котором установлены стёкла (в том числе покрытые прозрачными цветными плёнками), светопропускание которых не соответствует требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации, сообщили в пресс-службе кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О проекте федерального закона "О внесении изменения в статью 12.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"... Законопроект направлен на установление административной ответственности за управление транспортным средством, на котором установлены стёкла (в том числе покрытые прозрачными цветными плёнками), светопропускание которых не соответствует требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации", - говорится в сообщении.
Правительство обсудит ответственность за сильную тонировку в автомобиле

Сотрудник ГИБДД проверяет с помощью прибора тонировку стекла автомобиля. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит законопроект, направленный на установление административной ответственности за управление транспортным средством, на котором установлены стёкла (в том числе покрытые прозрачными цветными плёнками), светопропускание которых не соответствует требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации, сообщили в пресс-службе кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О проекте федерального закона "О внесении изменения в статью 12.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"... Законопроект направлен на установление административной ответственности за управление транспортным средством, на котором установлены стёкла (в том числе покрытые прозрачными цветными плёнками), светопропускание которых не соответствует требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации", - говорится в сообщении.
Автомобиль со спецсигналом на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
В России обновили правила пропуска автомобилей со спецсигналами
18 июля, 22:55
 
