https://ria.ru/20250924/tonirovka-2043918346.html
Правительство обсудит ответственность за сильную тонировку в автомобиле
Правительство обсудит ответственность за сильную тонировку в автомобиле - РИА Новости, 24.09.2025
Правительство обсудит ответственность за сильную тонировку в автомобиле
Правительство РФ на заседании в четверг обсудит законопроект, направленный на установление административной ответственности за управление транспортным... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T09:39:00+03:00
2025-09-24T09:39:00+03:00
2025-09-24T09:39:00+03:00
авто
россия
правительство рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148479/17/1484791708_0:114:2934:1764_1920x0_80_0_0_8b87da1f1775af84db2a8381f2d4aad2.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит законопроект, направленный на установление административной ответственности за управление транспортным средством, на котором установлены стёкла (в том числе покрытые прозрачными цветными плёнками), светопропускание которых не соответствует требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации, сообщили в пресс-службе кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О проекте федерального закона "О внесении изменения в статью 12.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"... Законопроект направлен на установление административной ответственности за управление транспортным средством, на котором установлены стёкла (в том числе покрытые прозрачными цветными плёнками), светопропускание которых не соответствует требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250718/pravitelstvo-2030076543.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148479/17/1484791708_216:0:2719:1877_1920x0_80_0_0_12943fea8a5218ef9426e6b0d847aa3a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, россия, правительство рф, общество
Авто, Россия, Правительство РФ, Общество
Правительство обсудит ответственность за сильную тонировку в автомобиле
Правительство рассмотрит проект об ответственности за сильную тонировку в авто
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит законопроект, направленный на установление административной ответственности за управление транспортным средством, на котором установлены стёкла (в том числе покрытые прозрачными цветными плёнками), светопропускание которых не соответствует требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации, сообщили в пресс-службе кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О проекте федерального закона "О внесении изменения в статью 12.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"... Законопроект направлен на установление административной ответственности за управление транспортным средством, на котором установлены стёкла (в том числе покрытые прозрачными цветными плёнками), светопропускание которых не соответствует требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации", - говорится в сообщении.