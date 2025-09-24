Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирске предотвратили теракт в отношении сотрудника ФССП - РИА Новости, 24.09.2025
06:20 24.09.2025 (обновлено: 09:45 24.09.2025)
В Новосибирске предотвратили теракт в отношении сотрудника ФССП
В Новосибирске предотвратили теракт в отношении сотрудника ФССП - РИА Новости, 24.09.2025
В Новосибирске предотвратили теракт в отношении сотрудника ФССП
Сотрудники УФСБ России по Новосибирской области совместно с сотрудниками военной контрразведки в Новосибирске предотвратили теракт в отношении должностного лица РИА Новости, 24.09.2025
НОВОСИБИРСК, 24 сен – РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Новосибирской области совместно с сотрудниками военной контрразведки в Новосибирске предотвратили теракт в отношении должностного лица управления ФССП, его дом пытались поджечь, сообщает УФСБ в среду."УФСБ России по Новосибирской области совместно с сотрудниками военной контрразведки не допущено совершение теракта в отношении должностного лица управления ФССП России по Новосибирской области", - говорится в сообщении.В ведомстве пояснили, что житель Новосибирска 1989 года рождения "из соображений личной неприязни к органам исполнительной власти" создал в соцсети сообщество, целью которого объявил дестабилизацию деятельности службы судебных приставов. В качестве средства личной борьбы он избрал совершение террористических актов, отметили в УФСБ."В результате проведения "острых" оперативно-розыскных мероприятий новосибирец задержан с поличным при попытке поджога домовладения сотрудника ФССП с помощью легковоспламеняющейся жидкости", - говорится в сообщении.Следственный отдел УФСБ России по Новосибирской области в отношении новосибирца возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 205 УК России (покушение на террористический акт).Фигурант задержан, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
новосибирск
новосибирская область
россия
происшествия, новосибирск, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), новосибирская область, россия
Происшествия, Новосибирск, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Новосибирская область, Россия
В Новосибирске предотвратили теракт в отношении сотрудника ФССП

В Новосибирске пытались поджечь дом сотрудника ФССП, теракт предотвратили

© Фото : Управление ФСБ России по Новосибирской областиЗадержание жителя Новосибирска, пытавшегося поджечь домовладение сотрудника ФССП
Задержание жителя Новосибирска, пытавшегося поджечь домовладение сотрудника ФССП - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© Фото : Управление ФСБ России по Новосибирской области
Задержание жителя Новосибирска, пытавшегося поджечь домовладение сотрудника ФССП
НОВОСИБИРСК, 24 сен – РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Новосибирской области совместно с сотрудниками военной контрразведки в Новосибирске предотвратили теракт в отношении должностного лица управления ФССП, его дом пытались поджечь, сообщает УФСБ в среду.
"УФСБ России по Новосибирской области совместно с сотрудниками военной контрразведки не допущено совершение теракта в отношении должностного лица управления ФССП России по Новосибирской области", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что житель Новосибирска 1989 года рождения "из соображений личной неприязни к органам исполнительной власти" создал в соцсети сообщество, целью которого объявил дестабилизацию деятельности службы судебных приставов. В качестве средства личной борьбы он избрал совершение террористических актов, отметили в УФСБ.
"В результате проведения "острых" оперативно-розыскных мероприятий новосибирец задержан с поличным при попытке поджога домовладения сотрудника ФССП с помощью легковоспламеняющейся жидкости", - говорится в сообщении.
Следственный отдел УФСБ России по Новосибирской области в отношении новосибирца возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 205 УК России (покушение на террористический акт).
Фигурант задержан, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
ПроисшествияНовосибирскФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)Новосибирская областьРоссия
 
 
