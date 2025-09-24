https://ria.ru/20250924/terakt-2043898112.html

В Новосибирске предотвратили теракт в отношении сотрудника ФССП

В Новосибирске предотвратили теракт в отношении сотрудника ФССП - РИА Новости, 24.09.2025

В Новосибирске предотвратили теракт в отношении сотрудника ФССП

Сотрудники УФСБ России по Новосибирской области совместно с сотрудниками военной контрразведки в Новосибирске предотвратили теракт в отношении должностного лица РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T06:20:00+03:00

2025-09-24T06:20:00+03:00

2025-09-24T09:45:00+03:00

происшествия

новосибирск

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

новосибирская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043919252_0:106:393:327_1920x0_80_0_0_8ba5de15834fe485361bea2204c0a97c.jpg

НОВОСИБИРСК, 24 сен – РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Новосибирской области совместно с сотрудниками военной контрразведки в Новосибирске предотвратили теракт в отношении должностного лица управления ФССП, его дом пытались поджечь, сообщает УФСБ в среду."УФСБ России по Новосибирской области совместно с сотрудниками военной контрразведки не допущено совершение теракта в отношении должностного лица управления ФССП России по Новосибирской области", - говорится в сообщении.В ведомстве пояснили, что житель Новосибирска 1989 года рождения "из соображений личной неприязни к органам исполнительной власти" создал в соцсети сообщество, целью которого объявил дестабилизацию деятельности службы судебных приставов. В качестве средства личной борьбы он избрал совершение террористических актов, отметили в УФСБ."В результате проведения "острых" оперативно-розыскных мероприятий новосибирец задержан с поличным при попытке поджога домовладения сотрудника ФССП с помощью легковоспламеняющейся жидкости", - говорится в сообщении.Следственный отдел УФСБ России по Новосибирской области в отношении новосибирца возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 205 УК России (покушение на террористический акт).Фигурант задержан, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

https://ria.ru/20250919/terakt-2042925727.html

https://ria.ru/20250918/peterburg-2042841768.html

новосибирск

новосибирская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, новосибирск, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), новосибирская область, россия