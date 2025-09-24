В Новосибирске предотвратили теракт в отношении сотрудника ФССП
В Новосибирске пытались поджечь дом сотрудника ФССП, теракт предотвратили
© Фото : Управление ФСБ России по Новосибирской областиЗадержание жителя Новосибирска, пытавшегося поджечь домовладение сотрудника ФССП
Задержание жителя Новосибирска, пытавшегося поджечь домовладение сотрудника ФССП
НОВОСИБИРСК, 24 сен – РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Новосибирской области совместно с сотрудниками военной контрразведки в Новосибирске предотвратили теракт в отношении должностного лица управления ФССП, его дом пытались поджечь, сообщает УФСБ в среду.
"УФСБ России по Новосибирской области совместно с сотрудниками военной контрразведки не допущено совершение теракта в отношении должностного лица управления ФССП России по Новосибирской области", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что житель Новосибирска 1989 года рождения "из соображений личной неприязни к органам исполнительной власти" создал в соцсети сообщество, целью которого объявил дестабилизацию деятельности службы судебных приставов. В качестве средства личной борьбы он избрал совершение террористических актов, отметили в УФСБ.
"В результате проведения "острых" оперативно-розыскных мероприятий новосибирец задержан с поличным при попытке поджога домовладения сотрудника ФССП с помощью легковоспламеняющейся жидкости", - говорится в сообщении.
Следственный отдел УФСБ России по Новосибирской области в отношении новосибирца возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 205 УК России (покушение на террористический акт).
Фигурант задержан, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
