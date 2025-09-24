https://ria.ru/20250924/tekstil-2044088111.html

Высокотехнологичное текстильное производство создадут в Ростовской области

Высокотехнологичное текстильное производство создадут в Ростовской области - РИА Новости, 24.09.2025

Высокотехнологичное текстильное производство создадут в Ростовской области

Высокотехнологичное синтетическое текстильное производство полного цикла создадут в Ростовской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 24.09.2025

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 сен - РИА Новости. Высокотехнологичное синтетическое текстильное производство полного цикла создадут в Ростовской области, сообщает правительство региона. "В Ростовской области на предприятии "БТК Текстиль" завершают работу над новой линией по выпуску синтетических текстурированных нитей из полиамида и планируют организовать собственное производство мембран, фурнитуры, а в дальнейшем - начать выпуск гранул полиамида. Все это позволит завершить создание на Дону высокотехнологичного текстильного производства полного цикла", - говорится в сообщении. В настоящее время "БТК Текстиль" изготавливает высокотехнологичные синтетические, сложные смесовые и натуральные ткани, трикотажное полотно, ремни, ленты. Побывавший на предприятии глава региона Юрий Слюсарь ознакомился с работой действующих линий, а также с ходом реализации инвестпроекта по выпуску синтетических текстурированных нитей из полиамида. Он поздравил коллектив с десятилетием компании. "Рад всех нас поздравить с тем, что десять лет назад вы выбрали Ростовскую область для того, чтобы здесь открыть новое современное текстильное производство. Сегодня оно отвечает задаче технологического суверенитета. Для нас важно, чтобы свое развитие, развитие компании вы по-прежнему связывали с Ростовской областью", - приводятся в сообщении его слова. Губернатор пообещал и впредь помогать компании в реализации производственных планов. В январе текущего года в рамках проекта технологического перевооружения текстильного производства Минпромторг России, губернатор Ростовской области и инвестор подписали специальный инвестиционный контракт. Это позволит "БТК Текстиль" получить федеральные и региональные преференции, в том числе налоговые. Кластер инновационной легкой промышленности, созданный на базе БТК, включен в реестр Минпромторга России. "В БТК по всей стране работает более 20 тысяч человек. Мы последовательно возрождаем текстильную и легкую промышленность. И Ваш активный, здоровый интерес, Ваша поддержка очень важны для нас и для развития отрасли", - обратился к губернатору председатель наблюдательного совета группы компаний БТК Таймураз Боллоев.

