"Все ошибались". Величайшая из тайн Египта вскоре будет раскрыта
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия
 
08:00 24.09.2025 (обновлено: 08:03 24.09.2025)
"Все ошибались". Величайшая из тайн Египта вскоре будет раскрыта
"Все ошибались". Величайшая из тайн Египта вскоре будет раскрыта - РИА Новости, 24.09.2025
"Все ошибались". Величайшая из тайн Египта вскоре будет раскрыта
В водах Средиземного моря недалеко от египетской Александрии обнаружили древние сооружения. Археологи предполагают, что где-то там может быть и гробница... РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости, Сергей Проскурин. В водах Средиземного моря недалеко от египетской Александрии обнаружили древние сооружения. Археологи предполагают, что где-то там может быть и гробница легендарной царицы Клеопатры. В пользу этой версии есть ряд серьезных аргументов. Каких именно — в материале РИА Новости."У меня есть одна гипотеза…"Двадцать лет назад никто и подумать не мог, что National Geographic будет снимать фильм с участием Кэтлин Мартинес — аутсайдером в мире археологии. В далеком 2004-м она практически штурмом взяла кабинет тогдашнего руководителя Высшего совета по древностям Египта Захи Хавасса."У меня есть одна гипотеза… Дайте мне два месяца. И я ее найду…", — корифей египтологии лишь улыбнулся в ответ на эти слова. Юная леди, практикующий юрист из Доминиканской республики, не имела понятия, как проводить раскопки. А предмет дискуссии был, мягко говоря, призрачный — гробница Клеопатры.Но спустя пару десятилетий Мартинес взялся помогать сам Роберт Баллард – тот самый, что когда-то нашел обломки затонувшего "Титаника". Вместе им удалось обнаружить близ прибрежного городка Борг-эль-Араб в 70 километрах от Александрии нечто поистине сенсационное.Оказалось, что здесь в глубинах Средиземного моря скрывается целый порт. Во время погружения дайверы наткнулись на массивные руины. Хаотично сваленными валунами назвать их трудно — среди обломков видны колонны и даже прекрасно отполированный пол. "Две тысячи лет здесь не ступала нога человека, — поделилась впечатлениями Мартинес. — Мы первые".Она уверена, что нынешнее открытие — очередной ключ к местонахождению гробницы Клеопатры. И на то есть весомые основания.Шекспировские страстиЗнаменитая царица была последним представителем Птолемеев — династии, правившей в стране фараонов с 305 года (со времен завоеваний Александра Македонского) до нашей эры. Спустя почти триста лет над эллинистическим, но по-прежнему могучим Египтом нависла угроза стать римской колонией.Клеопатра заключила зыбкий договор с Юлием Цезарем, в результате которого расправилась с неугодными претендентами из числа родни и обеспечила себе несколько лет спокойной жизни. Но преемник Цезаря — его приемный сын Октавиан Август — нарушил соглашение и решил покорить великую державу. На защиту Клеопатры неожиданно встал римский полководец Марк Антоний.Конец этой печальной истории известен всем: Антоний, потерпев сокрушительное поражение, покончил с собой, его возлюбленная последовала за ним, приняв смерть от укуса змеи, как гласит легенда. "Земля не знала могил с такой великою четой…" — гласят строки трагедии Шекспира "Антоний и Клеопатра".Место упокоения легендарных любовников не могут найти до сих пор. В трудах древнегреческого философа Плутарха лишь мельком сказано: похоронили их в одной могиле. Долгое время в научных кругах доминировало представление, что искать нужно в окрестностях Александрии.Клеопатра, скорее всего, была погребена тем же способом, что и другие фараоны. Из античных источников известно: в столице эллинистического Египта существовал особый квартал — своего рода элитное кладбище правителей и важных сановников.Однако за прошедшие века большая часть города ушла под воду в результате череды мощных землетрясений. Во второй половине XX века археологи стали постепенно обследовать дно Средиземного моря в этом районе. И в 1997-м искомый некрополь, казалось, был найден."Около 400 архитектурных элементов: крупные блоки и плиты, &lt;…&gt; расколотые колонны &lt;…&gt; весом более семи тонн, &lt;…&gt; объекты обладают значительным весом: &lt;…&gt; их не могло принести приливом. Так что они &lt;…&gt; находятся более или менее на том же месте, куда их поместили древние строители", — рассказывал тогда журналистам президент Эллинистического института по изучению древней и средневековой Александрии Гарри Цалас.Однако ничего, хоть сколько-то напоминающего гробницы, так и не удалось обнаружить.Гибель боговВ свое время команда Кэтлин Мартинес зацепилась за фразу другого античного хрониста. В трудах историка Страбона сказано: приблизительно в 50 километрах от Александрии есть местечко Тапосирис Магна, "где собираются толпы веселых гуляк во всякое время года".Съезжались они туда неспроста. Название города переводится как "смерть Осириса" и напрямую связано с одним из центральных моментов египетской мифологии. Один из мифов повествует, как бог Сет из зависти убил своего брата Осириса, а жена последнего Исида с помощью волшебной силы сумела вернуть супруга к жизни."Почему я решила, что именно в Тапосирис Магна может быть спрятана гробница Клеопатры? Мне кажется, ее смерть была неким ритуальным действом с глубоким смыслом, обрядом, подчиненным строгому канону", — объясняла Мартинес в одной из бесед с журналистами.Сегодня известно, что фараоны из династии Птолемеев имели привычку обожествлять себя. Однако Клеопатра пошла гораздо дальше — именовала себя не иначе как "новой Исидой". Об этом свидетельствуют монеты, отчеканенные в годы ее правления. "Думаю, она не хотела умирать как рабыня или пленница, — размышляла исследователь в интервью National Geographic. — Она хотела умереть именно как дочь Исиды".Дело оставалось за малым — предоставить вещественные доказательства. В 2005-м под руинами Тапосирис Магна обнаружили систему подземных ходов. Некоторые вели к сокровищнице эпохи Птолемеев. В ней, среди прочего, нашли монеты с профилем Клеопатры. А в 2020-м археологи раскопали нетронутую гробницу с двумя мумиями — женщины и мужчины. Одна из них была полностью покрыта сусальным золотом — знак высокого положения усопшего.Еще один туннель открыли в 2022-м. Искусно отделанный, он вел прямо к морю. Большая его часть, к сожалению, оказалась затоплена.Разгадка близкоТут-то на помощь и пришел Роберт Баллард. Вместе с коллегами он выяснил, что секретный ход соединен с тем районом, где дайверы недавно обнаружили подводный порт. Оказалось, это не просто пристань."С помощью гидролокаторов мы увидели несколько колоссальных сооружений высотой более 20 футов: каменные блоки, колонны, отполированные плиты", — рассказал океанолог. Среди построек лежало массивное базальтовое основание двух статуй. Их еще предстоит идентифицировать.Но уже сейчас Кэтлин Мартинес не сомневается, что это Антоний и Клеопатра. "Да, пока мы не обнаружили ее гробницу. Но нам удалось найти более 2600 артефактов, связанных с ней, там, где, как считалось, искать совершенно бессмысленно, — заявила она. – Я по крайней мере доказала, что все эти профессора ошибались".В следующем сезоне археолог намерена вернуться в Тапосирис Магна и довести начатое до конца. Она уверена, что разгадка главной тайны древнеегипетской царицы совсем близко.
аналитика - религия и мировоззрение
Религия, Аналитика - Религия и мировоззрение
"Все ошибались". Величайшая из тайн Египта вскоре будет раскрыта

Мартинес: гробница Клеопатры может скрываться недалеко от Борг-эль-Араб

Актриса Элизабет Тейлор во время съемок фильма "Клеопатра"
Актриса Элизабет Тейлор во время съемок фильма Клеопатра - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© AP Photo
Актриса Элизабет Тейлор во время съемок фильма "Клеопатра"
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости, Сергей Проскурин. В водах Средиземного моря недалеко от египетской Александрии обнаружили древние сооружения. Археологи предполагают, что где-то там может быть и гробница легендарной царицы Клеопатры. В пользу этой версии есть ряд серьезных аргументов. Каких именно — в материале РИА Новости.

"У меня есть одна гипотеза…"

Двадцать лет назад никто и подумать не мог, что National Geographic будет снимать фильм с участием Кэтлин Мартинес — аутсайдером в мире археологии. В далеком 2004-м она практически штурмом взяла кабинет тогдашнего руководителя Высшего совета по древностям Египта Захи Хавасса.
"У меня есть одна гипотеза… Дайте мне два месяца. И я ее найду…", — корифей египтологии лишь улыбнулся в ответ на эти слова. Юная леди, практикующий юрист из Доминиканской республики, не имела понятия, как проводить раскопки. А предмет дискуссии был, мягко говоря, призрачный — гробница Клеопатры.
Берег Александрии, Египет
Берег Александрии, Египет - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© iStock.com / zbruch
Берег Александрии, Египет
Но спустя пару десятилетий Мартинес взялся помогать сам Роберт Баллард – тот самый, что когда-то нашел обломки затонувшего "Титаника". Вместе им удалось обнаружить близ прибрежного городка Борг-эль-Араб в 70 километрах от Александрии нечто поистине сенсационное.
Оказалось, что здесь в глубинах Средиземного моря скрывается целый порт. Во время погружения дайверы наткнулись на массивные руины. Хаотично сваленными валунами назвать их трудно — среди обломков видны колонны и даже прекрасно отполированный пол. "Две тысячи лет здесь не ступала нога человека, — поделилась впечатлениями Мартинес. — Мы первые".
Она уверена, что нынешнее открытие — очередной ключ к местонахождению гробницы Клеопатры. И на то есть весомые основания.
Находки в ходе раскопок в Тапосирис Магна
Находки в ходе раскопок в Тапосирис Магна - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© Фото : соцсети Министерства туризма Египта
Находки в ходе раскопок в Тапосирис Магна

Шекспировские страсти

Знаменитая царица была последним представителем Птолемеев — династии, правившей в стране фараонов с 305 года (со времен завоеваний Александра Македонского) до нашей эры. Спустя почти триста лет над эллинистическим, но по-прежнему могучим Египтом нависла угроза стать римской колонией.
Клеопатра заключила зыбкий договор с Юлием Цезарем, в результате которого расправилась с неугодными претендентами из числа родни и обеспечила себе несколько лет спокойной жизни. Но преемник Цезаря — его приемный сын Октавиан Август — нарушил соглашение и решил покорить великую державу. На защиту Клеопатры неожиданно встал римский полководец Марк Антоний.
Южная стена акрополя Тапосирис Магна
Южная стена акрополя Тапосирис Магна - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
CC BY-SA 3.0 / Koantao / Southern wall of the acropolis of Taposiris Magna
Южная стена акрополя Тапосирис Магна
Конец этой печальной истории известен всем: Антоний, потерпев сокрушительное поражение, покончил с собой, его возлюбленная последовала за ним, приняв смерть от укуса змеи, как гласит легенда. "Земля не знала могил с такой великою четой…" — гласят строки трагедии Шекспира "Антоний и Клеопатра".
Место упокоения легендарных любовников не могут найти до сих пор. В трудах древнегреческого философа Плутарха лишь мельком сказано: похоронили их в одной могиле. Долгое время в научных кругах доминировало представление, что искать нужно в окрестностях Александрии.
Клеопатра, скорее всего, была погребена тем же способом, что и другие фараоны. Из античных источников известно: в столице эллинистического Египта существовал особый квартал — своего рода элитное кладбище правителей и важных сановников.
Находки в ходе раскопок в Тапосирис Магна
Находки в ходе раскопок в Тапосирис Магна - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© Фото : соцсети Министерства туризма Египта
Находки в ходе раскопок в Тапосирис Магна
Однако за прошедшие века большая часть города ушла под воду в результате череды мощных землетрясений. Во второй половине XX века археологи стали постепенно обследовать дно Средиземного моря в этом районе. И в 1997-м искомый некрополь, казалось, был найден.
"Около 400 архитектурных элементов: крупные блоки и плиты, <…> расколотые колонны <…> весом более семи тонн, <…> объекты обладают значительным весом: <…> их не могло принести приливом. Так что они <…> находятся более или менее на том же месте, куда их поместили древние строители", — рассказывал тогда журналистам президент Эллинистического института по изучению древней и средневековой Александрии Гарри Цалас.
Однако ничего, хоть сколько-то напоминающего гробницы, так и не удалось обнаружить.
Тапосирис Магна
Тапосирис Магна - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© Фото : соцсети Министерства туризма Египта
Тапосирис Магна

Гибель богов

В свое время команда Кэтлин Мартинес зацепилась за фразу другого античного хрониста. В трудах историка Страбона сказано: приблизительно в 50 километрах от Александрии есть местечко Тапосирис Магна, "где собираются толпы веселых гуляк во всякое время года".
Съезжались они туда неспроста. Название города переводится как "смерть Осириса" и напрямую связано с одним из центральных моментов египетской мифологии. Один из мифов повествует, как бог Сет из зависти убил своего брата Осириса, а жена последнего Исида с помощью волшебной силы сумела вернуть супруга к жизни.
"Почему я решила, что именно в Тапосирис Магна может быть спрятана гробница Клеопатры? Мне кажется, ее смерть была неким ритуальным действом с глубоким смыслом, обрядом, подчиненным строгому канону", — объясняла Мартинес в одной из бесед с журналистами.
Кадр из фильма "Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра"
Кадр из фильма Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© Canal+ [fr] (2002)
Кадр из фильма "Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра"
Сегодня известно, что фараоны из династии Птолемеев имели привычку обожествлять себя. Однако Клеопатра пошла гораздо дальше — именовала себя не иначе как "новой Исидой". Об этом свидетельствуют монеты, отчеканенные в годы ее правления. "Думаю, она не хотела умирать как рабыня или пленница, — размышляла исследователь в интервью National Geographic. — Она хотела умереть именно как дочь Исиды".
Дело оставалось за малым — предоставить вещественные доказательства. В 2005-м под руинами Тапосирис Магна обнаружили систему подземных ходов. Некоторые вели к сокровищнице эпохи Птолемеев. В ней, среди прочего, нашли монеты с профилем Клеопатры. А в 2020-м археологи раскопали нетронутую гробницу с двумя мумиями — женщины и мужчины. Одна из них была полностью покрыта сусальным золотом — знак высокого положения усопшего.
Еще один туннель открыли в 2022-м. Искусно отделанный, он вел прямо к морю. Большая его часть, к сожалению, оказалась затоплена.
Туннель под древним египетским храмом Тапосирис Магна, Великой гробницей Осириса
Туннель под древним египетским храмом Тапосирис Магна, Великой гробницей Осириса - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© Фото : Ministry of Tourism and Antiquities
Туннель под древним египетским храмом Тапосирис Магна, Великой гробницей Осириса

Разгадка близко

Тут-то на помощь и пришел Роберт Баллард. Вместе с коллегами он выяснил, что секретный ход соединен с тем районом, где дайверы недавно обнаружили подводный порт. Оказалось, это не просто пристань.
"С помощью гидролокаторов мы увидели несколько колоссальных сооружений высотой более 20 футов: каменные блоки, колонны, отполированные плиты", — рассказал океанолог. Среди построек лежало массивное базальтовое основание двух статуй. Их еще предстоит идентифицировать.
Храм Осириса в Тапосирис Магне
Храм Осириса в Тапосирис Магне - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
CC BY-SA 3.0 / Einsamer Schütze / The Osiris temple at Taposiris Magna, Ptolemaic period
Храм Осириса в Тапосирис Магне
Но уже сейчас Кэтлин Мартинес не сомневается, что это Антоний и Клеопатра. "Да, пока мы не обнаружили ее гробницу. Но нам удалось найти более 2600 артефактов, связанных с ней, там, где, как считалось, искать совершенно бессмысленно, — заявила она. – Я по крайней мере доказала, что все эти профессора ошибались".
В следующем сезоне археолог намерена вернуться в Тапосирис Магна и довести начатое до конца. Она уверена, что разгадка главной тайны древнеегипетской царицы совсем близко.
РелигияАналитика - Религия и мировоззрение
 
 
