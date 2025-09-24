https://ria.ru/20250924/tayffun-2044089289.html
Россияне не обращались в генконсульства из-за тайфуна "Рагаса"
ПЕКИН, 24 сен – РИА Новости. Граждане России не обращались в генеральные консульства РФ в Гонконге и Гуанчжоу в связи с тайфуном "Рагаса", обрушившимся на южные регионы Китая в среду, сообщили РИА Новости в обеих дипмиссиях. "Граждане России не обращались в генеральное консульство РФ в Гонконге в связи с тайфуном "Рагаса", пострадавших среди россиян нет", - сообщили в генконсульстве. В генеральном консульстве в городе Гуанчжоу провинции Гуандун также заявили, что "обращений российских граждан в генконсульство в связи с тайфуном не поступало". "По информации канцелярии иностранных дел города Гуанчжоу, супертайфун "Рагаса" покинул пределы города. С 18.00 (13.00 мск) восстановлено авиа- и железнодорожное сообщение, все организации и учебные заведения возвращаются к нормальному режиму работы", - также сообщили в дипмиссии. В генконсульстве добавили, что в аэропорту "Байюнь" уже началась регистрация на задержанный утренний рейс из Гуанчжоу в Москву. Супертайфун "Рагаса" в среду прошел над Гонконгом и примерно в 17.00 часов по местному времени (12.00 мск) 24 сентября достиг побережья туристического острова Хайлин в провинции Гуандун на юге Китая. Ранее метеорологическая обсерватория Гонконга понизила уровень метеорологической угрозы, тем не менее власти рекомендуют жителям продолжать соблюдать меры предосторожности. Из-за супертайфуна в мегаполисе пострадал по меньшей мере 101 человек.
