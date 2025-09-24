https://ria.ru/20250924/taganrog-2043902886.html
Атака дронов на Таганрог привела к повреждению окон и балконов
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Остекления окон и балконов повреждены в Таганроге в результате ночной атаки БПЛА, сообщила глава города Светлана Камбулова. "Дорогие таганрожцы! В результате отражения ночной атаки БПЛА есть повреждения остекления окон, балконов. С утра рабочая группа начинает обход всех пострадавших квартир и домов для оценки масштаба причинённого ущерба", - написала глава города. Она отметила, что по результатам обследования будет принято решение о введении необходимого режима реагирования. "Прошу всех жителей обеспечить доступ специалистов для проведения осмотра и фиксации повреждений. О дальнейших решениях и мерах поддержки буду информировать. Всем будет оказана помощь!" - добавила Камбулова.
