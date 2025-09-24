Рейтинг@Mail.ru
Атака дронов на Таганрог привела к повреждению окон и балконов - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:31 24.09.2025 (обновлено: 07:32 24.09.2025)
https://ria.ru/20250924/taganrog-2043902886.html
Атака дронов на Таганрог привела к повреждению окон и балконов
Атака дронов на Таганрог привела к повреждению окон и балконов - РИА Новости, 24.09.2025
Атака дронов на Таганрог привела к повреждению окон и балконов
Остекления окон и балконов повреждены в Таганроге в результате ночной атаки БПЛА, сообщила глава города Светлана Камбулова. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T07:31:00+03:00
2025-09-24T07:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
таганрог
светлана камбулова
россия
беспилотники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Остекления окон и балконов повреждены в Таганроге в результате ночной атаки БПЛА, сообщила глава города Светлана Камбулова. "Дорогие таганрожцы! В результате отражения ночной атаки БПЛА есть повреждения остекления окон, балконов. С утра рабочая группа начинает обход всех пострадавших квартир и домов для оценки масштаба причинённого ущерба", - написала глава города. Она отметила, что по результатам обследования будет принято решение о введении необходимого режима реагирования. "Прошу всех жителей обеспечить доступ специалистов для проведения осмотра и фиксации повреждений. О дальнейших решениях и мерах поддержки буду информировать. Всем будет оказана помощь!" - добавила Камбулова.
https://ria.ru/20250924/pvo-2043900381.html
таганрог
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_167:0:1100:700_1920x0_80_0_0_a716b175cacc428a692ee82bff3da4b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, таганрог, светлана камбулова, россия, беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Таганрог, Светлана Камбулова, Россия, Беспилотники
Атака дронов на Таганрог привела к повреждению окон и балконов

В Таганроге из-за ночной атаки БПЛА повреждены окна и балконы

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Остекления окон и балконов повреждены в Таганроге в результате ночной атаки БПЛА, сообщила глава города Светлана Камбулова.
«
"Дорогие таганрожцы! В результате отражения ночной атаки БПЛА есть повреждения остекления окон, балконов. С утра рабочая группа начинает обход всех пострадавших квартир и домов для оценки масштаба причинённого ущерба", - написала глава города.
Она отметила, что по результатам обследования будет принято решение о введении необходимого режима реагирования.
"Прошу всех жителей обеспечить доступ специалистов для проведения осмотра и фиксации повреждений. О дальнейших решениях и мерах поддержки буду информировать. Всем будет оказана помощь!" - добавила Камбулова.
Командный пункт во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
В Волгоградской области отразили массированную атаку БПЛА
07:02
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияТаганрогСветлана КамбуловаРоссияБеспилотники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала