Атака дронов на Таганрог привела к повреждению окон и балконов

2025-09-24T07:31:00+03:00

2025-09-24T07:31:00+03:00

2025-09-24T07:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

таганрог

светлана камбулова

россия

беспилотники

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Остекления окон и балконов повреждены в Таганроге в результате ночной атаки БПЛА, сообщила глава города Светлана Камбулова. "Дорогие таганрожцы! В результате отражения ночной атаки БПЛА есть повреждения остекления окон, балконов. С утра рабочая группа начинает обход всех пострадавших квартир и домов для оценки масштаба причинённого ущерба", - написала глава города. Она отметила, что по результатам обследования будет принято решение о введении необходимого режима реагирования. "Прошу всех жителей обеспечить доступ специалистов для проведения осмотра и фиксации повреждений. О дальнейших решениях и мерах поддержки буду информировать. Всем будет оказана помощь!" - добавила Камбулова.

таганрог

россия

2025

