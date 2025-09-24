Рейтинг@Mail.ru
В Светлогорске наградили лучших экспортеров СЗФО - РИА Новости, 24.09.2025
20:39 24.09.2025
В Светлогорске наградили лучших экспортеров СЗФО
В Светлогорске наградили лучших экспортеров СЗФО - РИА Новости, 24.09.2025
В Светлогорске наградили лучших экспортеров СЗФО
Церемония награждения победителей окружного этапа Всероссийской премии "Экспортер года" в Северо-Западном федеральном округе прошла в Светлогорске... РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Церемония награждения победителей окружного этапа Всероссийской премии "Экспортер года" в Северо-Западном федеральном округе прошла в Светлогорске Калининградской области 24 сентября, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Представители Российского экспортного центра, федеральных министерств и руководители региональных органов исполнительной власти вручили награды и дипломы лучшим предприятиям, внесшим значительный вклад в развитие отечественного экспорта. Мероприятие стало площадкой для признания высоких достижений компаний СЗФО, которые демонстрируют устойчивый рост и успешное освоение международных рынков", - говорится в сообщении.С наградами экспортеров поздравили заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области Константин Шишков, заместитель директора Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга России Артур Галиуллин, заместитель начальника Управления развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России Артур Шамсиев, вице-президент Российского экспортного центра Александр Молодцов и председатель Торгово-промышленной палаты Калининградской области Феликс Лапин.На мероприятии отметили, что Северо-Западный федеральный округ по праву считается одним из ключевых логистических и промышленных хабов страны. Его стратегическое значение для экономики страны подчеркивается не только географическим положением, но и активностью местных предприятий-экспортеров.СЗФО остается одним из наиболее активных экспортных регионов страны."Объем экспорта, поддержанного Российским экспортным центром, достиг внушительных 248 млрд рублей. Это весомый результат, за которым стоит ежедневная работа сотен предприятий, способных адаптироваться к вызовам и уверенно выходить на международные рынки. РЭЦ всегда стоит рядом, готовый оказать всестороннюю поддержку компаниям округа, стремящимся укрепить свои позиции на мировом рынке", ― поздравил победителей Молодцов.Премия "Экспортер года" проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" и реализуется при поддержке Министерства промышленности и торговли России, Министерства экономического развития России и Министерства сельского хозяйства России, что подчеркивает ее общегосударственное значение и системный подход к развитию внешнеэкономической деятельности.Процесс определения победителей и призеров премии "Экспортер года" традиционно проходит в два этапа: сначала лучшие компании выявляются на уровне каждого федерального округа, а затем из числа лидеров окружного этапа будут выбраны абсолютные чемпионы, которые представят страну на федеральном уровне. Их награждение состоится 21 октября в Москве на Международном экспортном форуме "Сделано в России".Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
россия
светлогорск
В Светлогорске наградили лучших экспортеров СЗФО

В Светлогорске наградили лучших экспортеров Северо-Западного федерального округа

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Церемония награждения победителей окружного этапа Всероссийской премии "Экспортер года" в Северо-Западном федеральном округе прошла в Светлогорске Калининградской области 24 сентября, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"Представители Российского экспортного центра, федеральных министерств и руководители региональных органов исполнительной власти вручили награды и дипломы лучшим предприятиям, внесшим значительный вклад в развитие отечественного экспорта. Мероприятие стало площадкой для признания высоких достижений компаний СЗФО, которые демонстрируют устойчивый рост и успешное освоение международных рынков", - говорится в сообщении.
С наградами экспортеров поздравили заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области Константин Шишков, заместитель директора Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга России Артур Галиуллин, заместитель начальника Управления развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России Артур Шамсиев, вице-президент Российского экспортного центра Александр Молодцов и председатель Торгово-промышленной палаты Калининградской области Феликс Лапин.
На мероприятии отметили, что Северо-Западный федеральный округ по праву считается одним из ключевых логистических и промышленных хабов страны. Его стратегическое значение для экономики страны подчеркивается не только географическим положением, но и активностью местных предприятий-экспортеров.
СЗФО остается одним из наиболее активных экспортных регионов страны.
"Объем экспорта, поддержанного Российским экспортным центром, достиг внушительных 248 млрд рублей. Это весомый результат, за которым стоит ежедневная работа сотен предприятий, способных адаптироваться к вызовам и уверенно выходить на международные рынки. РЭЦ всегда стоит рядом, готовый оказать всестороннюю поддержку компаниям округа, стремящимся укрепить свои позиции на мировом рынке", ― поздравил победителей Молодцов.
Премия "Экспортер года" проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" и реализуется при поддержке Министерства промышленности и торговли России, Министерства экономического развития России и Министерства сельского хозяйства России, что подчеркивает ее общегосударственное значение и системный подход к развитию внешнеэкономической деятельности.
Процесс определения победителей и призеров премии "Экспортер года" традиционно проходит в два этапа: сначала лучшие компании выявляются на уровне каждого федерального округа, а затем из числа лидеров окружного этапа будут выбраны абсолютные чемпионы, которые представят страну на федеральном уровне. Их награждение состоится 21 октября в Москве на Международном экспортном форуме "Сделано в России".
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
