Житель Забайкалья передал мотоцикл "ИЖ" землякам в зону спецоперации

Житель Забайкалья передал мотоцикл "ИЖ" землякам в зону спецоперации - РИА Новости, 24.09.2025

Житель Забайкалья передал мотоцикл "ИЖ" землякам в зону спецоперации

Житель Забайкалья Владимир Парыгин передал свой мотоцикл "ИЖ" бойцам-землякам в зону проведения спецоперации, сообщил губернатор региона Александр Осипов. 24.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 24 сен – РИА Новости. Житель Забайкалья Владимир Парыгин передал свой мотоцикл "ИЖ" бойцам-землякам в зону проведения спецоперации, сообщил губернатор региона Александр Осипов. "Свой проверенный временем "ИЖ" Владимир Парыгин передал нашим воинам на СВО. Забайкалец использовал этот мотоцикл в основном в хозяйстве, а в последнее время он и вовсе простаивал. Тогда Владимир решил, что техника должна послужить землякам", - написал Осипов в своём Telegram-канале. В сентябре губернатор сообщал, что горнодобывающая компания "Прииск Усть-Кара" отправила на передовую почти 100 единиц техники, включая два внедорожника, 50 мотоциклов, 20 лодок с моторами, а также квадрокоптеры и квадроциклы. "Всё это отправится в подразделения нашей 29-й гвардейской общевойсковой армии. Сейчас земляки стремительно продвигаются вперёд на территории Днепропетровской области", - уточнял Осипов.

