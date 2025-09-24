Рейтинг@Mail.ru
Житель Забайкалья передал мотоцикл "ИЖ" землякам в зону спецоперации - РИА Новости, 24.09.2025
Надежные люди
 
23:07 24.09.2025
Житель Забайкалья передал мотоцикл "ИЖ" землякам в зону спецоперации
ВЛАДИВОСТОК, 24 сен – РИА Новости. Житель Забайкалья Владимир Парыгин передал свой мотоцикл "ИЖ" бойцам-землякам в зону проведения спецоперации, сообщил губернатор региона Александр Осипов. "Свой проверенный временем "ИЖ" Владимир Парыгин передал нашим воинам на СВО. Забайкалец использовал этот мотоцикл в основном в хозяйстве, а в последнее время он и вовсе простаивал. Тогда Владимир решил, что техника должна послужить землякам", - написал Осипов в своём Telegram-канале. В сентябре губернатор сообщал, что горнодобывающая компания "Прииск Усть-Кара" отправила на передовую почти 100 единиц техники, включая два внедорожника, 50 мотоциклов, 20 лодок с моторами, а также квадрокоптеры и квадроциклы. "Всё это отправится в подразделения нашей 29-й гвардейской общевойсковой армии. Сейчас земляки стремительно продвигаются вперёд на территории Днепропетровской области", - уточнял Осипов.
александр осипов, забайкальский край
Надежные люди, Александр Осипов, Забайкальский край
Житель Забайкалья передал мотоцикл "ИЖ" землякам в зону спецоперации

Житель Забайкалья передал свой мотоцикл "ИЖ" бойцам-землякам в зону спецоперации

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЭлектромотоцикл ИЖ
Электромотоцикл ИЖ - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Электромотоцикл ИЖ. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 24 сен – РИА Новости. Житель Забайкалья Владимир Парыгин передал свой мотоцикл "ИЖ" бойцам-землякам в зону проведения спецоперации, сообщил губернатор региона Александр Осипов.
"Свой проверенный временем "ИЖ" Владимир Парыгин передал нашим воинам на СВО. Забайкалец использовал этот мотоцикл в основном в хозяйстве, а в последнее время он и вовсе простаивал. Тогда Владимир решил, что техника должна послужить землякам", - написал Осипов в своём Telegram-канале.
В сентябре губернатор сообщал, что горнодобывающая компания "Прииск Усть-Кара" отправила на передовую почти 100 единиц техники, включая два внедорожника, 50 мотоциклов, 20 лодок с моторами, а также квадрокоптеры и квадроциклы.
"Всё это отправится в подразделения нашей 29-й гвардейской общевойсковой армии. Сейчас земляки стремительно продвигаются вперёд на территории Днепропетровской области", - уточнял Осипов.
Надежные людиАлександр ОсиповЗабайкальский край
 
 
