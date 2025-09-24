https://ria.ru/20250924/svo-2044090052.html

ОНФ и Авиалесоохрана Тувы передали генераторы и маскировочные сети на СВО

ОНФ и Авиалесоохрана Тувы передали генераторы и маскировочные сети на СВО - РИА Новости, 24.09.2025

ОНФ и Авиалесоохрана Тувы передали генераторы и маскировочные сети на СВО

24.09.2025

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Народный фронт Республики Тыва совместно с региональной Авиалесоохраной в рамках осеннего сбора отправили бойцам в зону СВО бензиновые генераторы, сварочные аппараты, бензопилы, инструменты и ёмкости для воды, сообщили в пресс-службе Народного фронта. "Мы подготовили бензиновые генераторы, сварочные аппараты, лопаты, топоры, бензопилы. Скоро уже температура воздуха будет падать. И ребятам это будет необходимо. Это всё мы не в первый раз готовим. Такое было и в прошлом году. А недавно мы ещё передали ребятам автомобиль марки УАЗ", - отметил руководитель ГАУ РТ "Авиалесоохрана" по Республике Тыва Тимур Базыр-Олл, его слова приводят в пресс-службе. В сборе помощи для военнослужащих принял участие волонтёрский отряд города Кызыла, который изготовил четыре снайперские маскировочные сети, подчеркнули в Народном фронте. "Активно призываем остальных жителей, чтобы они нам помогали в плетении сетей и финансово. Пока мы сами, на свои средства покупаем сетки и другие материалы, а также сами плетём", - приводят в пресс-службе слова руководителя волонтёрского отряда Чейнеш Тюлюш.

2025

