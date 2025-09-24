https://ria.ru/20250924/svo-2044090052.html
ОНФ и Авиалесоохрана Тувы передали генераторы и маскировочные сети на СВО
ОНФ и Авиалесоохрана Тувы передали генераторы и маскировочные сети на СВО - РИА Новости, 24.09.2025
ОНФ и Авиалесоохрана Тувы передали генераторы и маскировочные сети на СВО
Народный фронт Республики Тыва совместно с региональной Авиалесоохраной в рамках осеннего сбора отправили бойцам в зону СВО бензиновые генераторы, сварочные... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T17:26:00+03:00
2025-09-24T17:26:00+03:00
2025-09-24T17:26:00+03:00
надежные люди
республика тыва
кызыл
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032716069_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dbdbb9d8c83406352b2eea277ab1b035.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Народный фронт Республики Тыва совместно с региональной Авиалесоохраной в рамках осеннего сбора отправили бойцам в зону СВО бензиновые генераторы, сварочные аппараты, бензопилы, инструменты и ёмкости для воды, сообщили в пресс-службе Народного фронта. "Мы подготовили бензиновые генераторы, сварочные аппараты, лопаты, топоры, бензопилы. Скоро уже температура воздуха будет падать. И ребятам это будет необходимо. Это всё мы не в первый раз готовим. Такое было и в прошлом году. А недавно мы ещё передали ребятам автомобиль марки УАЗ", - отметил руководитель ГАУ РТ "Авиалесоохрана" по Республике Тыва Тимур Базыр-Олл, его слова приводят в пресс-службе. В сборе помощи для военнослужащих принял участие волонтёрский отряд города Кызыла, который изготовил четыре снайперские маскировочные сети, подчеркнули в Народном фронте. "Активно призываем остальных жителей, чтобы они нам помогали в плетении сетей и финансово. Пока мы сами, на свои средства покупаем сетки и другие материалы, а также сами плетём", - приводят в пресс-службе слова руководителя волонтёрского отряда Чейнеш Тюлюш.
https://ria.ru/20250924/svo-2044058761.html
https://ria.ru/20250924/svo-2044047184.html
республика тыва
кызыл
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032716069_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_adaaa626b027454c5f0074aaf772ccdd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика тыва, кызыл, сво
Надежные люди, Республика Тыва, Кызыл, СВО
ОНФ и Авиалесоохрана Тувы передали генераторы и маскировочные сети на СВО
ОНФ и Авиалесоохрана Тувы передали бойцам СВО генераторы и маскировочные сети
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Народный фронт Республики Тыва совместно с региональной Авиалесоохраной в рамках осеннего сбора отправили бойцам в зону СВО бензиновые генераторы, сварочные аппараты, бензопилы, инструменты и ёмкости для воды, сообщили в пресс-службе Народного фронта.
"Мы подготовили бензиновые генераторы, сварочные аппараты, лопаты, топоры, бензопилы. Скоро уже температура воздуха будет падать. И ребятам это будет необходимо. Это всё мы не в первый раз готовим. Такое было и в прошлом году. А недавно мы ещё передали ребятам автомобиль марки УАЗ", - отметил руководитель ГАУ РТ "Авиалесоохрана" по Республике Тыва Тимур Базыр-Олл, его слова приводят в пресс-службе.
В сборе помощи для военнослужащих принял участие волонтёрский отряд города Кызыла, который изготовил четыре снайперские маскировочные сети, подчеркнули в Народном фронте.
"Активно призываем остальных жителей, чтобы они нам помогали в плетении сетей и финансово. Пока мы сами, на свои средства покупаем сетки и другие материалы, а также сами плетём", - приводят в пресс-службе слова руководителя волонтёрского отряда Чейнеш Тюлюш.