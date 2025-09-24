Рейтинг@Mail.ru
ОНФ и Авиалесоохрана Тувы передали генераторы и маскировочные сети на СВО - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
17:26 24.09.2025
https://ria.ru/20250924/svo-2044090052.html
ОНФ и Авиалесоохрана Тувы передали генераторы и маскировочные сети на СВО
ОНФ и Авиалесоохрана Тувы передали генераторы и маскировочные сети на СВО - РИА Новости, 24.09.2025
ОНФ и Авиалесоохрана Тувы передали генераторы и маскировочные сети на СВО
Народный фронт Республики Тыва совместно с региональной Авиалесоохраной в рамках осеннего сбора отправили бойцам в зону СВО бензиновые генераторы, сварочные... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T17:26:00+03:00
2025-09-24T17:26:00+03:00
надежные люди
республика тыва
кызыл
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032716069_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dbdbb9d8c83406352b2eea277ab1b035.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Народный фронт Республики Тыва совместно с региональной Авиалесоохраной в рамках осеннего сбора отправили бойцам в зону СВО бензиновые генераторы, сварочные аппараты, бензопилы, инструменты и ёмкости для воды, сообщили в пресс-службе Народного фронта. "Мы подготовили бензиновые генераторы, сварочные аппараты, лопаты, топоры, бензопилы. Скоро уже температура воздуха будет падать. И ребятам это будет необходимо. Это всё мы не в первый раз готовим. Такое было и в прошлом году. А недавно мы ещё передали ребятам автомобиль марки УАЗ", - отметил руководитель ГАУ РТ "Авиалесоохрана" по Республике Тыва Тимур Базыр-Олл, его слова приводят в пресс-службе. В сборе помощи для военнослужащих принял участие волонтёрский отряд города Кызыла, который изготовил четыре снайперские маскировочные сети, подчеркнули в Народном фронте. "Активно призываем остальных жителей, чтобы они нам помогали в плетении сетей и финансово. Пока мы сами, на свои средства покупаем сетки и другие материалы, а также сами плетём", - приводят в пресс-службе слова руководителя волонтёрского отряда Чейнеш Тюлюш.
https://ria.ru/20250924/svo-2044058761.html
https://ria.ru/20250924/svo-2044047184.html
республика тыва
кызыл
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032716069_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_adaaa626b027454c5f0074aaf772ccdd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика тыва, кызыл, сво
Надежные люди, Республика Тыва, Кызыл, СВО
ОНФ и Авиалесоохрана Тувы передали генераторы и маскировочные сети на СВО

ОНФ и Авиалесоохрана Тувы передали бойцам СВО генераторы и маскировочные сети

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Народный фронт Республики Тыва совместно с региональной Авиалесоохраной в рамках осеннего сбора отправили бойцам в зону СВО бензиновые генераторы, сварочные аппараты, бензопилы, инструменты и ёмкости для воды, сообщили в пресс-службе Народного фронта.
"Мы подготовили бензиновые генераторы, сварочные аппараты, лопаты, топоры, бензопилы. Скоро уже температура воздуха будет падать. И ребятам это будет необходимо. Это всё мы не в первый раз готовим. Такое было и в прошлом году. А недавно мы ещё передали ребятам автомобиль марки УАЗ", - отметил руководитель ГАУ РТ "Авиалесоохрана" по Республике Тыва Тимур Базыр-Олл, его слова приводят в пресс-службе.
Школьники и педагоги Баксана в КБР отправили гумпомощь бойцам на СВО - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Школьники и педагоги Баксана в КБР отправили гумпомощь бойцам на СВО
Вчера, 15:57
В сборе помощи для военнослужащих принял участие волонтёрский отряд города Кызыла, который изготовил четыре снайперские маскировочные сети, подчеркнули в Народном фронте.
"Активно призываем остальных жителей, чтобы они нам помогали в плетении сетей и финансово. Пока мы сами, на свои средства покупаем сетки и другие материалы, а также сами плетём", - приводят в пресс-службе слова руководителя волонтёрского отряда Чейнеш Тюлюш.
Школьница из Стерлитамака Евдокия Левадная - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Школьница из Башкирии вышивает иконы-талисманы для участников спецоперации
Вчера, 15:37
 
Надежные людиРеспублика ТываКызылСВО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала