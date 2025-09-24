Рейтинг@Mail.ru
Команда Трампа привезла на ГА ООН неисправный телесуфлер, пишет Politico - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:46 24.09.2025
https://ria.ru/20250924/sufler-2043988552.html
Команда Трампа привезла на ГА ООН неисправный телесуфлер, пишет Politico
Команда Трампа привезла на ГА ООН неисправный телесуфлер, пишет Politico - РИА Новости, 24.09.2025
Команда Трампа привезла на ГА ООН неисправный телесуфлер, пишет Politico
Команда президента США Дональда Трампа привезла на Генассамблею ООН свой телесуфлер, который работал неисправно, утверждает газета Politico со ссылкой на... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T12:46:00+03:00
2025-09-24T12:46:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
оон
генеральная ассамблея оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043818604_0:0:2805:1579_1920x0_80_0_0_142b85afa16d56bc03478fe92e1d53fb.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Команда президента США Дональда Трампа привезла на Генассамблею ООН свой телесуфлер, который работал неисправно, утверждает газета Politico со ссылкой на европейского чиновника. Трамп, прибывший во вторник в ООН для выступления на Генассамблее, начал выступать с отключенным телесуфлером и пригрозил виновнику "большой проблемой". С трибуны ГА ООН американский лидер рассказал, что получил от организации две вещи: неработающие телесуфлер и эскалатор. "(Европейский чиновник - ред.) сообщил, что команда Трампа привезла с собой собственный неисправный телесуфлер", - говорится в публикации издания. При этом газета не уточняет, использовался ли данный телесуфлер во время выступления Трампа. Корреспондент агентства Ассошиэйтед Пресс в ООН Фарнуш Амири написала в своем аккаунте в соцсети Х со ссылкой на чиновника ООН, что телесуфлером якобы управляла команда Белого дома. Агентство Блумберг в среду передавало, что секретная служба США расследует, были ли эскалатор и телесуфлер на Генассамблее ООН, на работу которых пожаловался американский президент, преднамеренно взломаны.
https://ria.ru/20250924/oon-2043886895.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Трамп о том, что он получил от ООН
🔹 Подписаться на РИА Новости
2025-09-24T12:46
true
PT0M25S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043818604_313:0:2805:1869_1920x0_80_0_0_7578dc60ebb7e29b71ada13b13654782.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, США, Дональд Трамп, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Команда Трампа привезла на ГА ООН неисправный телесуфлер, пишет Politico

Politico: команда Трампа привезла на ГА ООН свой неисправный телесуфлер

© Getty Images / Chip SomodevillaПрезидент США Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН
Президент США Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© Getty Images / Chip Somodevilla
Президент США Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Команда президента США Дональда Трампа привезла на Генассамблею ООН свой телесуфлер, который работал неисправно, утверждает газета Politico со ссылкой на европейского чиновника.
Трамп, прибывший во вторник в ООН для выступления на Генассамблее, начал выступать с отключенным телесуфлером и пригрозил виновнику "большой проблемой". С трибуны ГА ООН американский лидер рассказал, что получил от организации две вещи: неработающие телесуфлер и эскалатор.
"(Европейский чиновник - ред.) сообщил, что команда Трампа привезла с собой собственный неисправный телесуфлер", - говорится в публикации издания.
При этом газета не уточняет, использовался ли данный телесуфлер во время выступления Трампа.
Корреспондент агентства Ассошиэйтед Пресс в ООН Фарнуш Амири написала в своем аккаунте в соцсети Х со ссылкой на чиновника ООН, что телесуфлером якобы управляла команда Белого дома.
Агентство Блумберг в среду передавало, что секретная служба США расследует, были ли эскалатор и телесуфлер на Генассамблее ООН, на работу которых пожаловался американский президент, преднамеренно взломаны.
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
В ООН назвали возможную причину остановки эскалатора при подъеме Трампа
03:36
 
В миреСШАДональд ТрампООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала