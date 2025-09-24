Команда Трампа привезла на ГА ООН неисправный телесуфлер, пишет Politico
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Команда президента США Дональда Трампа привезла на Генассамблею ООН свой телесуфлер, который работал неисправно, утверждает газета Politico со ссылкой на европейского чиновника.
Трамп, прибывший во вторник в ООН для выступления на Генассамблее, начал выступать с отключенным телесуфлером и пригрозил виновнику "большой проблемой". С трибуны ГА ООН американский лидер рассказал, что получил от организации две вещи: неработающие телесуфлер и эскалатор.
"(Европейский чиновник - ред.) сообщил, что команда Трампа привезла с собой собственный неисправный телесуфлер", - говорится в публикации издания.
При этом газета не уточняет, использовался ли данный телесуфлер во время выступления Трампа.
Корреспондент агентства Ассошиэйтед Пресс в ООН Фарнуш Амири написала в своем аккаунте в соцсети Х со ссылкой на чиновника ООН, что телесуфлером якобы управляла команда Белого дома.
Агентство Блумберг в среду передавало, что секретная служба США расследует, были ли эскалатор и телесуфлер на Генассамблее ООН, на работу которых пожаловался американский президент, преднамеренно взломаны.