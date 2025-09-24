https://ria.ru/20250924/sud-2044136270.html

Бизнесмену Боброву запретили покидать пределы России

Бизнесмену Боброву запретили покидать пределы России - РИА Новости, 24.09.2025

Бизнесмену Боброву запретили покидать пределы России

Бизнесмену Алексею Боброву, бенефициару "Корпорации СТС", обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере, суд запретил покидать пределы РФ и наложил арест... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T19:56:00+03:00

2025-09-24T19:56:00+03:00

2025-09-24T19:56:00+03:00

происшествия

россия

екатеринбург

москва

алексей бобров

генеральная прокуратура рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Бизнесмену Алексею Боброву, бенефициару "Корпорации СТС", обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере, суд запретил покидать пределы РФ и наложил арест на его счета, сообщил адвокат бизнесмена в ходе судебного заседания, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Ему запрещен выезд за пределы России, на его денежные счета наложен арест", - сказал адвокат. В ходе заседания сам Бобров отметил, что он является гражданином России. Защита попросила поместить его под домашний арест или отпустить под залог в 44 миллиона рублей. Во вторник в правоохранительных органах сообщали РИА Новости о задержаниях и обысках по местам жительства и офисам бенефициаров АО "Облкоммунэнерго" и ее дочерней компании АО "Объединенная теплоснабжающая компания" ("ОТСК"). В Москве был задержан и доставлен в Екатеринбург бизнесмен и бенефициар "Корпорации СТС" (в нее входит "Облкоммунэнерго") Алексей Бобров. Также была задержана председатель совета директоров данной корпорации Татьяна Черных, исполняющий обязанности гендиректора АО "Объединенная теплоснабжающая компания" Артем Носков и бывший гендиректор этой компании Антон Боликов. Иск Генпрокуратуры РФ о конфискации уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС" был зарегистрирован в Ленинском районном суде Екатеринбурга 10 сентября, по иску были наложены обеспечительные меры, ранее сообщали РИА Новости в пресс-службе инстанции. Судя по картотеке гражданского дела, было выдано 188 исполнительных листов. Согласно материалам иска, с которым ознакомилось РИА Новости, Генеральная прокуратура РФ потребовала изъять в доход государства группу уральских предприятий ЖКХ, контроль над которым получили бизнесмены, по данным ведомства, выводящие доходы холдинга за рубеж. По сведениям прокуратуры, сумма выведенных средств составила более 12 миллиардов рублей. Прокуратура заявляет, что ответчики, пользуясь покровительством чиновников, ответственных за сферу ЖКХ, незаконно завладели госпредприятием "Облкоммунэнерго", сформировав за счет него производственный комплекс "Корпорации СТС" и монополизировав предоставление коммунальных услуг на территории Уральского федерального округа. В связи с этим прокуратура просит обратить активы корпорации в доход РФ.

https://ria.ru/20250924/noskov-2044012891.html

https://ria.ru/20250924/dolina-2044106161.html

россия

екатеринбург

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, екатеринбург, москва, алексей бобров, генеральная прокуратура рф