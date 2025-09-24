Рейтинг@Mail.ru
Бизнесмену Боброву запретили покидать пределы России - РИА Новости, 24.09.2025
19:56 24.09.2025
Бизнесмену Боброву запретили покидать пределы России
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Бизнесмену Алексею Боброву, бенефициару "Корпорации СТС", обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере, суд запретил покидать пределы РФ и наложил арест на его счета, сообщил адвокат бизнесмена в ходе судебного заседания, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Ему запрещен выезд за пределы России, на его денежные счета наложен арест", - сказал адвокат. В ходе заседания сам Бобров отметил, что он является гражданином России. Защита попросила поместить его под домашний арест или отпустить под залог в 44 миллиона рублей. Во вторник в правоохранительных органах сообщали РИА Новости о задержаниях и обысках по местам жительства и офисам бенефициаров АО "Облкоммунэнерго" и ее дочерней компании АО "Объединенная теплоснабжающая компания" ("ОТСК"). В Москве был задержан и доставлен в Екатеринбург бизнесмен и бенефициар "Корпорации СТС" (в нее входит "Облкоммунэнерго") Алексей Бобров. Также была задержана председатель совета директоров данной корпорации Татьяна Черных, исполняющий обязанности гендиректора АО "Объединенная теплоснабжающая компания" Артем Носков и бывший гендиректор этой компании Антон Боликов. Иск Генпрокуратуры РФ о конфискации уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС" был зарегистрирован в Ленинском районном суде Екатеринбурга 10 сентября, по иску были наложены обеспечительные меры, ранее сообщали РИА Новости в пресс-службе инстанции. Судя по картотеке гражданского дела, было выдано 188 исполнительных листов. Согласно материалам иска, с которым ознакомилось РИА Новости, Генеральная прокуратура РФ потребовала изъять в доход государства группу уральских предприятий ЖКХ, контроль над которым получили бизнесмены, по данным ведомства, выводящие доходы холдинга за рубеж. По сведениям прокуратуры, сумма выведенных средств составила более 12 миллиардов рублей. Прокуратура заявляет, что ответчики, пользуясь покровительством чиновников, ответственных за сферу ЖКХ, незаконно завладели госпредприятием "Облкоммунэнерго", сформировав за счет него производственный комплекс "Корпорации СТС" и монополизировав предоставление коммунальных услуг на территории Уральского федерального округа. В связи с этим прокуратура просит обратить активы корпорации в доход РФ.
Бизнесмену Боброву запретили покидать пределы России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Бизнесмену Алексею Боброву, бенефициару "Корпорации СТС", обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере, суд запретил покидать пределы РФ и наложил арест на его счета, сообщил адвокат бизнесмена в ходе судебного заседания, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ему запрещен выезд за пределы России, на его денежные счета наложен арест", - сказал адвокат.
В ходе заседания сам Бобров отметил, что он является гражданином России. Защита попросила поместить его под домашний арест или отпустить под залог в 44 миллиона рублей.
Во вторник в правоохранительных органах сообщали РИА Новости о задержаниях и обысках по местам жительства и офисам бенефициаров АО "Облкоммунэнерго" и ее дочерней компании АО "Объединенная теплоснабжающая компания" ("ОТСК"). В Москве был задержан и доставлен в Екатеринбург бизнесмен и бенефициар "Корпорации СТС" (в нее входит "Облкоммунэнерго") Алексей Бобров. Также была задержана председатель совета директоров данной корпорации Татьяна Черных, исполняющий обязанности гендиректора АО "Объединенная теплоснабжающая компания" Артем Носков и бывший гендиректор этой компании Антон Боликов.
Иск Генпрокуратуры РФ о конфискации уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС" был зарегистрирован в Ленинском районном суде Екатеринбурга 10 сентября, по иску были наложены обеспечительные меры, ранее сообщали РИА Новости в пресс-службе инстанции. Судя по картотеке гражданского дела, было выдано 188 исполнительных листов.
Согласно материалам иска, с которым ознакомилось РИА Новости, Генеральная прокуратура РФ потребовала изъять в доход государства группу уральских предприятий ЖКХ, контроль над которым получили бизнесмены, по данным ведомства, выводящие доходы холдинга за рубеж. По сведениям прокуратуры, сумма выведенных средств составила более 12 миллиардов рублей.
Прокуратура заявляет, что ответчики, пользуясь покровительством чиновников, ответственных за сферу ЖКХ, незаконно завладели госпредприятием "Облкоммунэнерго", сформировав за счет него производственный комплекс "Корпорации СТС" и монополизировав предоставление коммунальных услуг на территории Уральского федерального округа. В связи с этим прокуратура просит обратить активы корпорации в доход РФ.
