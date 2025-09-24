Рейтинг@Mail.ru
Мосгорсуд оставил в СИЗО советника гендиректора "Оргэнергостроя" - РИА Новости, 24.09.2025
18:14 24.09.2025
Мосгорсуд оставил в СИЗО советника гендиректора "Оргэнергостроя"
Мосгорсуд оставил в СИЗО советника гендиректора "Оргэнергостроя"
происшествия
москва
россия
московский городской суд
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в СИЗО советника генерального директора АО "Оргэнергострой" Вадима Выгулярного, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде. "Постановление Мещанского суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - рассказали в суде. Мещанский суд Москвы в начале сентября продлил Выгулярному срок ареста. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Этот же суд 30 мая приговорил к восьми годам колонии строгого режима бывшего главу государственного проектно-изыскательного и научно-исследовательского института по проектированию и организации энергетического строительства "Оргэнергострой" Элгуджи Кокосадзе за дачу взятки экс-директору по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе Геннадию Сахарову в размере более 30 миллионов за помощь при реализации контрактов. Сахаров получил 12 лет.
происшествия, москва, россия, московский городской суд
Происшествия, Москва, Россия, Московский городской суд
Московский городской суд. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в СИЗО советника генерального директора АО "Оргэнергострой" Вадима Выгулярного, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановление Мещанского суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - рассказали в суде.
Мещанский суд Москвы в начале сентября продлил Выгулярному срок ареста. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).
Этот же суд 30 мая приговорил к восьми годам колонии строгого режима бывшего главу государственного проектно-изыскательного и научно-исследовательского института по проектированию и организации энергетического строительства "Оргэнергострой" Элгуджи Кокосадзе за дачу взятки экс-директору по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе Геннадию Сахарову в размере более 30 миллионов за помощь при реализации контрактов. Сахаров получил 12 лет.
