Мосгорсуд оставил в СИЗО советника гендиректора "Оргэнергостроя"
2025-09-24T18:14:00+03:00
происшествия
москва
россия
московский городской суд
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в СИЗО советника генерального директора АО "Оргэнергострой" Вадима Выгулярного, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде. "Постановление Мещанского суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - рассказали в суде. Мещанский суд Москвы в начале сентября продлил Выгулярному срок ареста. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Этот же суд 30 мая приговорил к восьми годам колонии строгого режима бывшего главу государственного проектно-изыскательного и научно-исследовательского института по проектированию и организации энергетического строительства "Оргэнергострой" Элгуджи Кокосадзе за дачу взятки экс-директору по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе Геннадию Сахарову в размере более 30 миллионов за помощь при реализации контрактов. Сахаров получил 12 лет.
