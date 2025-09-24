https://ria.ru/20250924/sud-2044109096.html

Мосгорсуд оставил в СИЗО советника гендиректора "Оргэнергостроя"

Мосгорсуд оставил в СИЗО советника гендиректора "Оргэнергостроя" - РИА Новости, 24.09.2025

Мосгорсуд оставил в СИЗО советника гендиректора "Оргэнергостроя"

Мосгорсуд оставил в СИЗО советника генерального директора АО "Оргэнергострой" Вадима Выгулярного, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили... РИА Новости, 24.09.2025

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в СИЗО советника генерального директора АО "Оргэнергострой" Вадима Выгулярного, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде. "Постановление Мещанского суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - рассказали в суде. Мещанский суд Москвы в начале сентября продлил Выгулярному срок ареста. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Этот же суд 30 мая приговорил к восьми годам колонии строгого режима бывшего главу государственного проектно-изыскательного и научно-исследовательского института по проектированию и организации энергетического строительства "Оргэнергострой" Элгуджи Кокосадзе за дачу взятки экс-директору по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе Геннадию Сахарову в размере более 30 миллионов за помощь при реализации контрактов. Сахаров получил 12 лет.

