Рейтинг@Mail.ru
В Красноуфимске суд заключил под стражу обвиняемого в убийстве ученого - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:21 24.09.2025 (обновлено: 17:22 24.09.2025)
https://ria.ru/20250924/sud-2044067271.html
В Красноуфимске суд заключил под стражу обвиняемого в убийстве ученого
В Красноуфимске суд заключил под стражу обвиняемого в убийстве ученого - РИА Новости, 24.09.2025
В Красноуфимске суд заключил под стражу обвиняемого в убийстве ученого
Красноуфимский городской суд Свердловской области арестовал на два месяца обвиняемого в убийстве местного ученого, сообщает объединенная пресс-служба судов... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T16:21:00+03:00
2025-09-24T17:22:00+03:00
происшествия
свердловская область
красноуфимск
валерий горелых
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044088799_0:109:757:535_1920x0_80_0_0_34a25153da6fb1dd9fb7bba8f1de5183.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Красноуфимский городской суд Свердловской области арестовал на два месяца обвиняемого в убийстве местного ученого, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. "Мера пресечения обвиняемому в убийстве ученого… Суд согласился с доводами следователя и избрал обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей по 21 ноября 2025 года", - говорится в сообщении. По версии следствия, Сираев вступил в конфликт с Яшиным и нанес ему несколько колото-резаных ранений, потерпевший скончался на месте. Обвиняемый был задержан в тот же день в Красноуфимске. "Задержание было осуществлено на берегу местной реки, где находился фигурант. Сыщики уголовного розыска… обнаружили и изъяли предполагаемое орудие преступления - нож, а также куртку со следами, похожими на кровь", - сообщил начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых. По информации регионального СУСК, жителю Красноуфимска, 1963 года рождения, предъявлено обвинение в убийстве, которое произошло 22 сентября. Погибший - мужчина 1955 года рождения. Жертвой, по данным местных СМИ, оказался Евгений Яшин, кандидат экономических наук, почетный работник образования. Сообщается, что он держал ларек антиквариата и поводом для конфликта, вероятно, послужило несогласие с ценой на старинную вещь, которую принес на продажу обвиняемый.
https://ria.ru/20250922/gosduma-2043518745.html
https://ria.ru/20250923/politsejskie-2043701478.html
свердловская область
красноуфимск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044088799_0:55:757:624_1920x0_80_0_0_f762a0e170962b116762e92416000da1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, свердловская область, красноуфимск, валерий горелых
Происшествия, Свердловская область, Красноуфимск, Валерий Горелых
В Красноуфимске суд заключил под стражу обвиняемого в убийстве ученого

В Красноуфимске суд арестовал на два месяца обвиняемого в убийстве ученого Яшина

© Фото : Красноуфимский районный судФ.Сираев, обвиняемый в убийстве ученого Е.Яшина
Ф.Сираев, обвиняемый в убийстве ученого Е.Яшина - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© Фото : Красноуфимский районный суд
Ф.Сираев, обвиняемый в убийстве ученого Е.Яшина
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Красноуфимский городской суд Свердловской области арестовал на два месяца обвиняемого в убийстве местного ученого, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
"Мера пресечения обвиняемому в убийстве ученого… Суд согласился с доводами следователя и избрал обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей по 21 ноября 2025 года", - говорится в сообщении.
Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Бывшего депутата Госдумы Руслана Бальбека заключили под стражу
22 сентября, 13:55
По версии следствия, Сираев вступил в конфликт с Яшиным и нанес ему несколько колото-резаных ранений, потерпевший скончался на месте. Обвиняемый был задержан в тот же день в Красноуфимске.
"Задержание было осуществлено на берегу местной реки, где находился фигурант. Сыщики уголовного розыска… обнаружили и изъяли предполагаемое орудие преступления - нож, а также куртку со следами, похожими на кровь", - сообщил начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
По информации регионального СУСК, жителю Красноуфимска, 1963 года рождения, предъявлено обвинение в убийстве, которое произошло 22 сентября. Погибший - мужчина 1955 года рождения.
Жертвой, по данным местных СМИ, оказался Евгений Яшин, кандидат экономических наук, почетный работник образования. Сообщается, что он держал ларек антиквариата и поводом для конфликта, вероятно, послужило несогласие с ценой на старинную вещь, которую принес на продажу обвиняемый.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
В Омской области четверых полицейских осудили за жестокое избиение людей
23 сентября, 11:46
 
ПроисшествияСвердловская областьКрасноуфимскВалерий Горелых
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала