В Красноуфимске суд заключил под стражу обвиняемого в убийстве ученого

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Красноуфимский городской суд Свердловской области арестовал на два месяца обвиняемого в убийстве местного ученого, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. "Мера пресечения обвиняемому в убийстве ученого… Суд согласился с доводами следователя и избрал обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей по 21 ноября 2025 года", - говорится в сообщении. По версии следствия, Сираев вступил в конфликт с Яшиным и нанес ему несколько колото-резаных ранений, потерпевший скончался на месте. Обвиняемый был задержан в тот же день в Красноуфимске. "Задержание было осуществлено на берегу местной реки, где находился фигурант. Сыщики уголовного розыска… обнаружили и изъяли предполагаемое орудие преступления - нож, а также куртку со следами, похожими на кровь", - сообщил начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых. По информации регионального СУСК, жителю Красноуфимска, 1963 года рождения, предъявлено обвинение в убийстве, которое произошло 22 сентября. Погибший - мужчина 1955 года рождения. Жертвой, по данным местных СМИ, оказался Евгений Яшин, кандидат экономических наук, почетный работник образования. Сообщается, что он держал ларек антиквариата и поводом для конфликта, вероятно, послужило несогласие с ценой на старинную вещь, которую принес на продажу обвиняемый.
