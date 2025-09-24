https://ria.ru/20250924/sud-2044036752.html

Суд на Урале продлил срок задержания экс-главе "дочки" "Облкоммунэнерго"

происшествия

екатеринбург

урал

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд в Екатеринбурге продлил на 72 часа срок задержания бывшему гендиректору АО "Объединенная теплоснабжающая компания" ("ОТСК", "дочка" "Облкоммунэнерго") Антону Боликову, подозреваемому в мошенничестве, совершенном группой и в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Ходатайство прокурора удовлетворить, продлить срок задержания Антону Боликову на 72 часа. Заседание продолжить 26 сентября", – озвучила решение судья.Также суд признал задержание Боликова законным. Своей вины Боликов не признает, просит сделать его свидетелем. На 72 часа также продлили задержание Артему Носкову, исполняющему обязанности гендиректора АО "ОТСК", который также не признал вины. Об их задержании РИА Новости сообщили во вторник в правоохранительных органах.

екатеринбург

урал

