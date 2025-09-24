Рейтинг@Mail.ru
Завербованного ГУР россиянина осудили за подготовку теракта на Транссибе
12:11 24.09.2025
Завербованного ГУР россиянина осудили за подготовку теракта на Транссибе
Завербованного ГУР россиянина осудили за подготовку теракта на Транссибе
Центральный окружной военный суд вынес приговор в отношении Руслана Сабодаша, который был завербован ГУР МО Украины с целью подготовки теракта на объектах...
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен – РИА Новости. Центральный окружной военный суд вынес приговор в отношении Руслана Сабодаша, который был завербован ГУР МО Украины с целью подготовки теракта на объектах Транссибирской магистрали, который предотвратили сотрудники УФСБ по Свердловской области, срок наказания составил 24 года, сообщает пресс-служба прокуратуры свердловского региона. "Мужчина признан виновным в совершении преступлений по статье 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), части 3 статьи 30, пункт "а" части 2 статьи 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта, организованной группой), части 4 статьи 327 УК РФ (использование заведомо поддельного паспорта гражданина), статьи 275 УК РФ (государственная измена). ... Суд назначил виновному наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, оставшейся части - в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на срок два года", - говорится в сообщении. Согласно сообщению, гражданин РФ Руслан Сабодаш, имея вид на жительство на Украине, вошел в организованную группу, курируемую Главным управлением разведки министерства обороны Украины, которая была создана с целью подготовки террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры Транссибирской магистрали. На территории Украины Сабодаш прошел тренировки по установке на железнодорожное полотно устройства, способствующего сходу составов с рельс или их опрокидыванию. В марте 2024 года осужденный прибыл в Россию по поддельным документам и проследовал на участок железнодорожных путей, на которых намеревался установить устройство, однако этому помешали сотрудники УФСБ по Свердловской области, которые задержали его, не дав ему осуществить теракт.По словам государственного обвинителя по делу, начальника отдела государственных обвинителей прокуратуры Свердловской области Евгения Коваленко, Сабадаш вину в совершении преступления не признал, заявив, что отказался от совершения теракта, однако доказательства говорят об обратном."Сабадаш вину в совершении преступления не признал, пояснил о том, что он действительно въехал на территорию Российской Федерации с целью совершения террористического акта, но в последующем отказался. Но весь комплекс доказательств, которые представлены были стороной государственного обвинения, свидетельствует о том, что действительно за данную деятельность ему перечисляли денежные средства, на которые он приобретал средства для совершения террористического акта, в том числе фотоловушки, которые следили за движением поездов", - сообщил Евгений Коваленко.По словам гособвинителя, Сабодаш приобретал сотовый телефон и менял сим-карты, вступал в контакт с представителями ГУР разведки Украины. При его задержании в ходе осмотра одежды было установлено, что в его куртке находится флаг разведки Украины, который был вшит внутрь куртки и в последующем был признан вещественным доказательством по делу, отметил Коваленко."Кроме того, по государственной измене он пояснил о том, что он действительно считает себя гражданином Украины и намеревается отказаться от российского гражданства в последующем. Хотя до начала возбуждения уголовного дела он считался все-таки гражданином Российской Федерации и в том числе въехал на территорию Российской Федерации для урегулирования вопросов, связанных со своим гражданством", - добавил Евгений Коваленко.
Завербованного ГУР россиянина осудили за подготовку теракта на Транссибе

Жителя Свердловской области приговорили к 24 годам колонии за подготовку теракта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен – РИА Новости. Центральный окружной военный суд вынес приговор в отношении Руслана Сабодаша, который был завербован ГУР МО Украины с целью подготовки теракта на объектах Транссибирской магистрали, который предотвратили сотрудники УФСБ по Свердловской области, срок наказания составил 24 года, сообщает пресс-служба прокуратуры свердловского региона.
"Мужчина признан виновным в совершении преступлений по статье 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), части 3 статьи 30, пункт "а" части 2 статьи 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта, организованной группой), части 4 статьи 327 УК РФ (использование заведомо поддельного паспорта гражданина), статьи 275 УК РФ (государственная измена). ... Суд назначил виновному наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, оставшейся части - в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на срок два года", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, гражданин РФ Руслан Сабодаш, имея вид на жительство на Украине, вошел в организованную группу, курируемую Главным управлением разведки министерства обороны Украины, которая была создана с целью подготовки террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры Транссибирской магистрали. На территории Украины Сабодаш прошел тренировки по установке на железнодорожное полотно устройства, способствующего сходу составов с рельс или их опрокидыванию.
В марте 2024 года осужденный прибыл в Россию по поддельным документам и проследовал на участок железнодорожных путей, на которых намеревался установить устройство, однако этому помешали сотрудники УФСБ по Свердловской области, которые задержали его, не дав ему осуществить теракт.
По словам государственного обвинителя по делу, начальника отдела государственных обвинителей прокуратуры Свердловской области Евгения Коваленко, Сабадаш вину в совершении преступления не признал, заявив, что отказался от совершения теракта, однако доказательства говорят об обратном.
"Сабадаш вину в совершении преступления не признал, пояснил о том, что он действительно въехал на территорию Российской Федерации с целью совершения террористического акта, но в последующем отказался. Но весь комплекс доказательств, которые представлены были стороной государственного обвинения, свидетельствует о том, что действительно за данную деятельность ему перечисляли денежные средства, на которые он приобретал средства для совершения террористического акта, в том числе фотоловушки, которые следили за движением поездов", - сообщил Евгений Коваленко.
По словам гособвинителя, Сабодаш приобретал сотовый телефон и менял сим-карты, вступал в контакт с представителями ГУР разведки Украины. При его задержании в ходе осмотра одежды было установлено, что в его куртке находится флаг разведки Украины, который был вшит внутрь куртки и в последующем был признан вещественным доказательством по делу, отметил Коваленко.
"Кроме того, по государственной измене он пояснил о том, что он действительно считает себя гражданином Украины и намеревается отказаться от российского гражданства в последующем. Хотя до начала возбуждения уголовного дела он считался все-таки гражданином Российской Федерации и в том числе въехал на территорию Российской Федерации для урегулирования вопросов, связанных со своим гражданством", - добавил Евгений Коваленко.
