Суд изберет меру пресечения бенефициару "Корпорации СТС"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд в Екатеринбурге в среду изберет меру пресечения бенефициару коммунального холдинга "Корпорация СТС" Алексею Боброву, задержанному накануне по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.Во вторник в правоохранительных органах сообщали РИА Новости о задержаниях и обысках по местам жительства и офисам бенефициаров АО "Облкоммунэнерго" и ее дочерней компании АО "Объединенная теплоснабжающая компания" ("ОТСК"). В Москве был задержан и доставлен в Екатеринбург бизнесмен и бенефициар "Корпорации СТС" (в нее входит "Облкоммунэнерго") Алексей Бобров. Также была задержана председатель совета директоров данной корпорации Татьяна Черных, исполняющий обязанности гендиректора АО "Объединенная теплоснабжающая компания" Артем Носков и бывший гендиректор этой компании Антон Боликов."Поступило ходатайство о мере пресечения Боброву. Он обвиняемый по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере – ред.)", – сказала собеседница агентства, уточнив, что заседание пройдет в среду в Верх-Исетском райсуде столицы Урала."Поступили ходатайства следователя об избрании меры пресечения в отношении Татьяны Черных , Алексея Боброва, Артема Носкова, Антона Боликова. Органами предварительного расследования Черных и Бобров обвиняются, а Боликов и Носков подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ", – добавили в пресс-службе судов, пояснив, что рассмотрение материалов начнется в 12.30 мск.Иск Генпрокуратуры РФ о конфискации уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС" был зарегистрирован в Ленинском районном суде Екатеринбурга 10 сентября, по иску были наложены обеспечительные меры, ранее сообщали РИА Новости в пресс-службе инстанции. Судя по картотеке гражданского дела, было выдано 188 исполнительных листов.Согласно материалам иска, с которым ознакомилось РИА Новости, Генеральная прокуратура РФ потребовала изъять в доход государства группу уральских предприятий ЖКХ, контроль над которым получили бизнесмены, по данным ведомства, выводящие доходы холдинга за рубеж. По сведениям прокуратуры, сумма выведенных средств составила более 12 миллиардов рублей.Прокуратура заявляет, что ответчики, пользуясь покровительством чиновников, ответственных за сферу ЖКХ, незаконно завладели госпредприятием "Облкоммунэнерго", сформировав за счет него производственный комплекс "Корпорации СТС" и монополизировав предоставление коммунальных услуг на территории Уральского федерального округа. В связи с этим прокуратура просит обратить активы корпорации в доход РФ.Среди ответчиков по делу – бизнесмены Алексей Бобров и Артем Биков, экс-министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, который сейчас находится под следствием по делу о получении взятки в особо крупном размере, экс-министр Свердловской области по госимуществу Алексей Пьянков и вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов. Всего ответчиками выступают 14 человек и 20 компаний. В качестве третьих лиц по делу было привлечено более 100 человек и компаний, при этом с момента подачи искового заявления их число выросло, а информация о некоторых из них скрыта.Предварительное заседание по иску состоялось 22 сентября, процесс по ходатайству представителей Генпрокуратуры был закрыт от прессы из-за наличия в гражданском деле налоговой и банковской тайн. Основные слушания по делу начнутся 29 сентября.

