Суд взыскал долги с осужденного за аферы с имуществом Баталова
Суд взыскал с осужденного за аферы с имуществом Баталова 20 миллионов рублей
© РИА Новости / Пресс-служба Хамовнического суда города Москвы | Перейти в медиабанкЮрист, меценат Михаил Цивин
Юрист, меценат Михаил Цивин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Московский суд взыскал долг по коммунальным платежам с Михаила Цивина, осужденного за аферы с имуществом народного артиста Алексея Баталова, указано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Вынесен судебный приказ о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию", - сказано в материалах.
Истцом указан Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы.
Сумма взысканной задолженности не сообщается. Уточняется, что исковое заявление поступило в суд в августе, тогда же и было вынесено решение.
По версии следствия, Цивин и его супруга Наталия Дрожжина, войдя в доверие к вдове народного артиста Гитане Леонтенко и его дочери Марии Баталовой, сняли практически все сбережения потерпевших - более 20 миллионов рублей. Кроме того, знакомый нотариус супругов Дмитрий Бублий изготовил договоры пожизненного содержания с иждивением, на основании которых к ним перешли принадлежавшие Марии Баталовой доля в квартире на улице Серафимовича, квартира в 1-м Самотечном переулке и нежилое помещение. В дальнейшем Бублий удостоверил подписи потерпевших с нарушением нотариальных процедур.
Было возбуждено уголовное дело. В мае 2023 года Замоскворецкий суд приговорил Дрожжину к четырем годам условно и дал по пять лет реального срока Цивину и Бублию, признав их виновными в мошенничестве с имуществом Баталова. Дополнительно с них взыскали по 600 тысяч рублей в счет морального ущерба. Позднее в апелляции Мосгорсуд смягчил наказание нотариусу на полгода, то есть до 4,5 лет колонии.
Дочь Баталова отсудила у актрисы Дрожжиной две комнаты в Москве
1 апреля 2024, 14:46