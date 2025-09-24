https://ria.ru/20250924/stubby-2044153674.html
Стубб призвал увеличить число постоянных членов СБ ООН
Стубб призвал увеличить число постоянных членов СБ ООН - РИА Новости, 24.09.2025
Стубб призвал увеличить число постоянных членов СБ ООН
Президент Финляндии Александр Стубб призвал увеличить число постоянных членов Совбеза ООН и добавить места для стран Африки, Азии и Латинской Америки. РИА Новости, 24.09.2025
ООН, 24 сен - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб призвал увеличить число постоянных членов Совбеза ООН и добавить места для стран Африки, Азии и Латинской Америки. "Число постоянных членов в Совете Безопасности должно быть увеличено. По крайней мере, должно быть два новых места для Азии, два для Африки и одно для Латинской Америки", - сказал он в ходе выступления на ГА ООН. По словам Стубба, состав ООН во многом отражает мир 1945 года и недостаточно показывает реалии современного баланса сил. "Поскольку мир кардинально изменился, так же должно измениться и принятие решений в ООН", - сказал он. Президент Финляндии также выразил мнение, что ни одно государство не должно обладать правом вето. "Если член Совета Безопасности нарушает Устав ООН, его право голоса должно быть приостановлено", - добавил он.
Стубб призвал увеличить число постоянных членов СБ ООН
Стубб призвал увеличить число постоянных членов Совбеза ООН
