Стубб призвал увеличить число постоянных членов СБ ООН

22:32 24.09.2025
в мире
финляндия
африка
азия
оон
ООН, 24 сен - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб призвал увеличить число постоянных членов Совбеза ООН и добавить места для стран Африки, Азии и Латинской Америки. "Число постоянных членов в Совете Безопасности должно быть увеличено. По крайней мере, должно быть два новых места для Азии, два для Африки и одно для Латинской Америки", - сказал он в ходе выступления на ГА ООН. По словам Стубба, состав ООН во многом отражает мир 1945 года и недостаточно показывает реалии современного баланса сил. "Поскольку мир кардинально изменился, так же должно измениться и принятие решений в ООН", - сказал он. Президент Финляндии также выразил мнение, что ни одно государство не должно обладать правом вето. "Если член Совета Безопасности нарушает Устав ООН, его право голоса должно быть приостановлено", - добавил он.
финляндия
африка
азия
в мире, финляндия, африка, азия, оон
В мире, Финляндия, Африка, Азия, ООН
© AP Photo / Sergei GritsАлександр Стубб
© AP Photo / Sergei Grits
Александр Стубб. Архивное фото
ООН, 24 сен - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб призвал увеличить число постоянных членов Совбеза ООН и добавить места для стран Африки, Азии и Латинской Америки.
"Число постоянных членов в Совете Безопасности должно быть увеличено. По крайней мере, должно быть два новых места для Азии, два для Африки и одно для Латинской Америки", - сказал он в ходе выступления на ГА ООН.
По словам Стубба, состав ООН во многом отражает мир 1945 года и недостаточно показывает реалии современного баланса сил.
"Поскольку мир кардинально изменился, так же должно измениться и принятие решений в ООН", - сказал он.
Президент Финляндии также выразил мнение, что ни одно государство не должно обладать правом вето.
"Если член Совета Безопасности нарушает Устав ООН, его право голоса должно быть приостановлено", - добавил он.
