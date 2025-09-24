Рейтинг@Mail.ru
Появились подробности стрельбы у центра иммиграционной службы в Техасе
16:23 24.09.2025 (обновлено: 16:58 24.09.2025)
Появились подробности стрельбы у центра иммиграционной службы в Техасе
Появились подробности стрельбы у центра иммиграционной службы в Техасе - РИА Новости, 24.09.2025
Появились подробности стрельбы у центра иммиграционной службы в Техасе
Подозреваемый в стрельбе у центра иммиграционной службы США (ICE) в городе Даллас, штат Техас, покончил с собой, сообщила министр внутренней безопасности страны РИА Новости, 24.09.2025
ВАШИНГТОН, 24 сен — РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе у центра иммиграционной службы США (ICE) в городе Даллас, штат Техас, покончил с собой, сообщила министр внутренней безопасности страны Кристи Ноэм. Ранее телеканал WFAA сообщил, что в результате стрельбы пострадали как минимум три человека. "Сегодня утром произошла стрельба в центре содержания ICE в Далласе. Подробности продолжают поступать, но мы можем подтвердить, что есть несколько пострадавших и погибших", - написала Ноэм в соцсети Х. По ее словам, нападавший покончил с собой. Министр добавила, что, хотя мотив нападения пока неизвестен, сотрудники иммиграционной службы сталкиваются с "беспрецедентным уровнем насилия" и это "должно прекратиться".
ВАШИНГТОН, 24 сен — РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе у центра иммиграционной службы США (ICE) в городе Даллас, штат Техас, покончил с собой, сообщила министр внутренней безопасности страны Кристи Ноэм.
Ранее телеканал WFAA сообщил, что в результате стрельбы пострадали как минимум три человека.
"Сегодня утром произошла стрельба в центре содержания ICE в Далласе. Подробности продолжают поступать, но мы можем подтвердить, что есть несколько пострадавших и погибших", - написала Ноэм в соцсети Х.
По ее словам, нападавший покончил с собой.
Министр добавила, что, хотя мотив нападения пока неизвестен, сотрудники иммиграционной службы сталкиваются с "беспрецедентным уровнем насилия" и это "должно прекратиться".
