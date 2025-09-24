Появились подробности стрельбы у центра иммиграционной службы в Техасе

https://ria.ru/20250924/strelba-2044068136.html
2025-09-24T16:23:00+03:00
2025-09-24T16:23:00+03:00
2025-09-24T16:58:00+03:00
ВАШИНГТОН, 24 сен — РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе у центра иммиграционной службы США (ICE) в городе Даллас, штат Техас, покончил с собой, сообщила министр внутренней безопасности страны Кристи Ноэм. Ранее телеканал WFAA сообщил, что в результате стрельбы пострадали как минимум три человека. "Сегодня утром произошла стрельба в центре содержания ICE в Далласе. Подробности продолжают поступать, но мы можем подтвердить, что есть несколько пострадавших и погибших", - написала Ноэм в соцсети Х. По ее словам, нападавший покончил с собой. Министр добавила, что, хотя мотив нападения пока неизвестен, сотрудники иммиграционной службы сталкиваются с "беспрецедентным уровнем насилия" и это "должно прекратиться".
