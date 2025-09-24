Рейтинг@Mail.ru
МВД рассказало о стратегии автономности при отключении интернета
22:57 24.09.2025
МВД рассказало о стратегии автономности при отключении интернета
МВД рассказало о стратегии автономности при отключении интернета
2025-09-24T22:57:00+03:00
2025-09-24T22:57:00+03:00
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Стратегию цифровой и нецифровой автономности в условиях интернет-ограничений сформулировали в МВД РФ, соответствующая инструкция опубликована в Telegram-канале управления министерства по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий. "Стратегия цифровой и нецифровой автономности в условиях интернет-ограничений. Мы начали с попытки сформулировать несколько базовых советов, но в итоге дошли до полноценной инструкции", - говорится в сообщении. Ключевым элементом стратегии, по мнению правоохранителей, является создание так называемого "цифрового неприкосновенного запаса" - набора данных, доступ к которым не зависит от наличия сети. Например, следует сохранить номер службы такси, которая принимает заказы без приложений, электронные билеты, копии паспорта, медицинского полиса, водительских прав. Правоохранители также отметили важность использования общественного Wi-Fi и знания точек, где можно выйти в сеть, вблизи дома. Аналоговые источники информации, добавили в МВД, такие как радио- и телевещание, должны быть в доступе, как и офлайн-карты и иные способы навигации, не зависящие от наличия сети. Также важно иметь с собой наличные сбережения и загруженный контент для досуга, уточнили правоохранители.
МВД сформулировало стратегию цифровой автономности при интернет-ограничениях

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Стратегию цифровой и нецифровой автономности в условиях интернет-ограничений сформулировали в МВД РФ, соответствующая инструкция опубликована в Telegram-канале управления министерства по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.
"Стратегия цифровой и нецифровой автономности в условиях интернет-ограничений. Мы начали с попытки сформулировать несколько базовых советов, но в итоге дошли до полноценной инструкции", - говорится в сообщении.
Ключевым элементом стратегии, по мнению правоохранителей, является создание так называемого "цифрового неприкосновенного запаса" - набора данных, доступ к которым не зависит от наличия сети. Например, следует сохранить номер службы такси, которая принимает заказы без приложений, электронные билеты, копии паспорта, медицинского полиса, водительских прав.
Правоохранители также отметили важность использования общественного Wi-Fi и знания точек, где можно выйти в сеть, вблизи дома.
Аналоговые источники информации, добавили в МВД, такие как радио- и телевещание, должны быть в доступе, как и офлайн-карты и иные способы навигации, не зависящие от наличия сети. Также важно иметь с собой наличные сбережения и загруженный контент для досуга, уточнили правоохранители.
