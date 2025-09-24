Рейтинг@Mail.ru
07:29 24.09.2025 (обновлено: 12:09 24.09.2025)
Эксперт рассказал, как удар Израиля по Дохе отразится на России
Эксперт рассказал, как удар Израиля по Дохе отразится на России
в мире
персидский залив
израиль
катар
хамас
с-400 «триумф»
обострение палестино-израильского конфликта
торговля
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости, Прохор Доренко. Страны Персидского залива могут изменить свою оборонную политику после удара Израиля по катарской столице Дохе 9 сентября, сделав выбор в пользу покупки российских систем противовоздушной обороны, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости алжирский военный эксперт Акрам Хариф. "Страны Персидского залива могут приобрести российские системы ПВО, поскольку они представляют сегодня наилучшие и разнообразные варианты. К примеру, комплекс "Панцирь", который Саудовская Аравия хочет купить уже на протяжении двух-трех лет, а также система "С-400" или китайские образцы, такие как "HQ-9" и "HQ-11", - сказал собеседник агентства. По его словам, Саудовская Аравия и ОАЭ могут быть также заинтересованы в покупке лазерных систем ПВО для борьбы с беспилотниками. При этом, и Катар наряду с остальными, считает эксперт, нуждается в мобильных полевых комплексах российского производства. "Катар также нуждается в мобильных полевых системах ПВО российского производства, которые хорошо зарекомендовали себя в период проведения специальной военной операции. Среди них стоит отметить "Тор-М2" и "Тор-М3" вдобавок к "Бук-М2" и "Бук-М3", - отметил Хариф. Военный комитет стран Персидского залива 18 сентября принял решение обновить совместные планы обороны, а также ускорить работу над системой раннего предупреждения об угрозе баллистических ракет в связи с ударами Израиля по Катару. Израиль 9 сентября нанес удары по высокопоставленным представителям движения ХАМАС, находившихся в Катаре и обсуждавших урегулирование в Газе.
в мире, персидский залив, израиль, катар, хамас, с-400 «триумф», обострение палестино-израильского конфликта, торговля
В мире, Персидский залив, Израиль, Катар, ХАМАС, С-400 «Триумф», Обострение палестино-израильского конфликта, Торговля
ЗРК С-400 "Триумф"
Министерство обороны Республики Беларусь
ЗРК С-400 "Триумф". Архивное фото
