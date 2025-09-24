https://ria.ru/20250924/stabilnost-2043941513.html
Песков рассказал о макроэкономической стабильности в России
Песков рассказал о макроэкономической стабильности в России - РИА Новости, 24.09.2025
Песков рассказал о макроэкономической стабильности в России
Макроэкономическая стабильность в России обеспечивается в полном объеме, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T10:58:00+03:00
2025-09-24T10:58:00+03:00
2025-09-24T10:58:00+03:00
экономика
россия
дмитрий песков
рбк (медиагруппа)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:220:3004:1910_1920x0_80_0_0_c94fbde2831d4887ac6e46a387becd1a.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Макроэкономическая стабильность в России обеспечивается в полном объеме, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Макроэкономическая стабильность в России обеспечивается в полном объеме", - сказал Песков в интервью радио РБК.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ee5a333e6bf6e046cd25e0414b623bae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дмитрий песков, рбк (медиагруппа)
Экономика, Россия, Дмитрий Песков, РБК (медиагруппа)
Песков рассказал о макроэкономической стабильности в России
Песков: макроэкономическая стабильность в России обеспечивается в полном объеме