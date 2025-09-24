https://ria.ru/20250924/stabilnost-2043941513.html

Песков рассказал о макроэкономической стабильности в России

Песков рассказал о макроэкономической стабильности в России - РИА Новости, 24.09.2025

Песков рассказал о макроэкономической стабильности в России

Макроэкономическая стабильность в России обеспечивается в полном объеме, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.09.2025

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Макроэкономическая стабильность в России обеспечивается в полном объеме, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Макроэкономическая стабильность в России обеспечивается в полном объеме", - сказал Песков в интервью радио РБК.

