В США рассказали о переговорах с Европой по отказу от российского газа - РИА Новости, 24.09.2025
22:18 24.09.2025
В США рассказали о переговорах с Европой по отказу от российского газа
США ведут "очень плодотворный" диалог с Европой по отказу от российского газа, заявил глава американского минэнерго Крис Райт.
НЬЮ-ЙОРК, 24 сен - РИА Новости. США ведут "очень плодотворный" диалог с Европой по отказу от российского газа, заявил глава американского минэнерго Крис Райт. "Всего две недели назад я был в Италии, в Милане и встречался там с рядом руководителей предприятий и правительственных лидеров, прежде чем отправиться в Брюссель, а затем в Вену. Да, очень плодотворные диалоги с Европой", - сообщил он журналистам на брифинге на вопрос о переговорах об отказе от российского газа. По словам Райта, он верит, что европейцы в конечном счете откажутся от закупок российского газа. "Все это (российский газ - ред.) должно быть вытеснено американским СПГ или поставками газа из других стран. Я верю, так и будет. Знаете, в Европе есть план сделать это, но это займет почти два года", - сообщил он журналистам на брифинге. Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил РИА Новости, что требование президента США Дональда Трампа ко всей Европе отказаться от нефти и газа из России нереалистично, по крайней мере для Венгрии.
В США рассказали о переговорах с Европой по отказу от российского газа

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 24 сен - РИА Новости. США ведут "очень плодотворный" диалог с Европой по отказу от российского газа, заявил глава американского минэнерго Крис Райт.
"Всего две недели назад я был в Италии, в Милане и встречался там с рядом руководителей предприятий и правительственных лидеров, прежде чем отправиться в Брюссель, а затем в Вену. Да, очень плодотворные диалоги с Европой", - сообщил он журналистам на брифинге на вопрос о переговорах об отказе от российского газа.
По словам Райта, он верит, что европейцы в конечном счете откажутся от закупок российского газа.
"Все это (российский газ - ред.) должно быть вытеснено американским СПГ или поставками газа из других стран. Я верю, так и будет. Знаете, в Европе есть план сделать это, но это займет почти два года", - сообщил он журналистам на брифинге.
Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил РИА Новости, что требование президента США Дональда Трампа ко всей Европе отказаться от нефти и газа из России нереалистично, по крайней мере для Венгрии.
Петер Сийярто
Сийярто прокомментировал требование Трампа отказаться от российской нефти
23 сентября, 20:06
 
