В США рассказали о переговорах с Европой по отказу от российского газа

В США рассказали о переговорах с Европой по отказу от российского газа

2025-09-24

НЬЮ-ЙОРК, 24 сен - РИА Новости. США ведут "очень плодотворный" диалог с Европой по отказу от российского газа, заявил глава американского минэнерго Крис Райт. "Всего две недели назад я был в Италии, в Милане и встречался там с рядом руководителей предприятий и правительственных лидеров, прежде чем отправиться в Брюссель, а затем в Вену. Да, очень плодотворные диалоги с Европой", - сообщил он журналистам на брифинге на вопрос о переговорах об отказе от российского газа. По словам Райта, он верит, что европейцы в конечном счете откажутся от закупок российского газа. "Все это (российский газ - ред.) должно быть вытеснено американским СПГ или поставками газа из других стран. Я верю, так и будет. Знаете, в Европе есть план сделать это, но это займет почти два года", - сообщил он журналистам на брифинге. Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил РИА Новости, что требование президента США Дональда Трампа ко всей Европе отказаться от нефти и газа из России нереалистично, по крайней мере для Венгрии.

