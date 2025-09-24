В США рассказали о переговорах с Европой по отказу от российского газа
Райт: США ведут очень плодотворный диалог с Европой по отказу от газа из РФ
НЬЮ-ЙОРК, 24 сен - РИА Новости. США ведут "очень плодотворный" диалог с Европой по отказу от российского газа, заявил глава американского минэнерго Крис Райт.
"Всего две недели назад я был в Италии, в Милане и встречался там с рядом руководителей предприятий и правительственных лидеров, прежде чем отправиться в Брюссель, а затем в Вену. Да, очень плодотворные диалоги с Европой", - сообщил он журналистам на брифинге на вопрос о переговорах об отказе от российского газа.
По словам Райта, он верит, что европейцы в конечном счете откажутся от закупок российского газа.
"Все это (российский газ - ред.) должно быть вытеснено американским СПГ или поставками газа из других стран. Я верю, так и будет. Знаете, в Европе есть план сделать это, но это займет почти два года", - сообщил он журналистам на брифинге.
Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил РИА Новости, что требование президента США Дональда Трампа ко всей Европе отказаться от нефти и газа из России нереалистично, по крайней мере для Венгрии.
