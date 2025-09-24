Рейтинг@Mail.ru
США против вхождения России в руководящий совет ИКАО
21:20 24.09.2025
США против вхождения России в руководящий совет ИКАО
ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. США выступают против кандидатуры России на выборах в руководящий совет международной организации гражданской авиации при ООН, передает агентство Рейтер со ссылкой на министра транспорта США Шона Даффи. "Министр транспорта Шон Даффи заявил, что США выступают против кандидатуры России на выборах в управляющий совет ИКАО ООН, состоящий из 36 стран", - говорится в сообщении. Западные страны в связи со спецоперацией на Украине ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, Евросоюз запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Кроме того, под запретом оказались услуги техобслуживания и страхования бортов, а ЕС, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
Самолет
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Самолет. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. США выступают против кандидатуры России на выборах в руководящий совет международной организации гражданской авиации при ООН, передает агентство Рейтер со ссылкой на министра транспорта США Шона Даффи.
"Министр транспорта Шон Даффи заявил, что США выступают против кандидатуры России на выборах в управляющий совет ИКАО ООН, состоящий из 36 стран", - говорится в сообщении.
Западные страны в связи со спецоперацией на Украине ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, Евросоюз запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Кроме того, под запретом оказались услуги техобслуживания и страхования бортов, а ЕС, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Россия попросила ИКАО ослабить санкции против авиации, утверждает Reuters
22 сентября, 17:58
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
