США готовы полностью заместить поставки газа и нефти из России в Европу
США готовы полностью заместить поставки газа и нефти из России в Европу - РИА Новости, 24.09.2025
США готовы полностью заместить поставки газа и нефти из России в Европу
США "уже сегодня" готовы полностью заместить поставки российского газа и нефтепродуктов в Европу, заявил министр энергетики страны Крис Райт. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T18:13:00+03:00
2025-09-24T18:13:00+03:00
2025-09-24T18:17:00+03:00
ВАШИНГТОН, 24 сен — РИА Новости. США "уже сегодня" готовы полностью заместить поставки российского газа и нефтепродуктов в Европу, заявил министр энергетики страны Крис Райт."Америка готова сегодня заместить весь российский газ, который поступает в Европу, и все российские нефтепродукты… У нас есть необходимые мощности. Мы готовы удовлетворить их потребности - и повестка президента (США Дональда Трампа - ред.) - это мир", - заявил Райт в эфире телеканала Fox News.
