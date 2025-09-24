https://ria.ru/20250924/ssha-2044108644.html

США готовы полностью заместить поставки газа и нефти из России в Европу

США "уже сегодня" готовы полностью заместить поставки российского газа и нефтепродуктов в Европу, заявил министр энергетики страны Крис Райт. РИА Новости, 24.09.2025

ВАШИНГТОН, 24 сен — РИА Новости. США "уже сегодня" готовы полностью заместить поставки российского газа и нефтепродуктов в Европу, заявил министр энергетики страны Крис Райт."Америка готова сегодня заместить весь российский газ, который поступает в Европу, и все российские нефтепродукты… У нас есть необходимые мощности. Мы готовы удовлетворить их потребности - и повестка президента (США Дональда Трампа - ред.) - это мир", - заявил Райт в эфире телеканала Fox News.

сша, европа, дональд трамп, в мире