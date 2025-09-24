Рейтинг@Mail.ru
18:13 24.09.2025 (обновлено: 18:17 24.09.2025)
США готовы полностью заместить поставки газа и нефти из России в Европу
США готовы полностью заместить поставки газа и нефти из России в Европу
ВАШИНГТОН, 24 сен — РИА Новости. США "уже сегодня" готовы полностью заместить поставки российского газа и нефтепродуктов в Европу, заявил министр энергетики страны Крис Райт."Америка готова сегодня заместить весь российский газ, который поступает в Европу, и все российские нефтепродукты… У нас есть необходимые мощности. Мы готовы удовлетворить их потребности - и повестка президента (США Дональда Трампа - ред.) - это мир", - заявил Райт в эфире телеканала Fox News.
сша, европа, дональд трамп, в мире
США, Европа, Дональд Трамп, В мире
США готовы полностью заместить поставки газа и нефти из России в Европу

Райт: США готовы полностью заместить поставки российских нефти и газа в Европу

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги США на фоне Капитолия
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США на фоне Капитолия. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 сен — РИА Новости. США "уже сегодня" готовы полностью заместить поставки российского газа и нефтепродуктов в Европу, заявил министр энергетики страны Крис Райт.
"Америка готова сегодня заместить весь российский газ, который поступает в Европу, и все российские нефтепродукты… У нас есть необходимые мощности. Мы готовы удовлетворить их потребности - и повестка президента (США Дональда Трампа - ред.) - это мир", - заявил Райт в эфире телеканала Fox News.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Сийярто ответил на слова Трампа о российской нефти
23 сентября, 23:40
 
Заголовок открываемого материала