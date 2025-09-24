Рейтинг@Mail.ru
В США заявили, что не будут вмешиваться в конфликт на Украине - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:59 24.09.2025
https://ria.ru/20250924/ssha-2044059141.html
В США заявили, что не будут вмешиваться в конфликт на Украине
В США заявили, что не будут вмешиваться в конфликт на Украине - РИА Новости, 24.09.2025
В США заявили, что не будут вмешиваться в конфликт на Украине
США ни при каких обстоятельствах не задействуют свои войска в конфликте на Украине, заявил в среду глава американского минфина Скотт Бессент, комментируя... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T15:59:00+03:00
2025-09-24T15:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
сша
украина
скотт бессент
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_0:281:3072:2009_1920x0_80_0_0_b10969b54fc85a4eccc9baca3d923048.jpg
ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. США ни при каких обстоятельствах не задействуют свои войска в конфликте на Украине, заявил в среду глава американского минфина Скотт Бессент, комментируя недавние инциденты в воздушном пространстве стран НАТО. "Россия начала вторгаться в границы НАТО. Поэтому могу сказать одно: США не собираются вмешиваться ни в какие военные действия, ни в какую-либо другую ситуацию. Мы продадим европейцам оружие, а европейцы смогут передать его Украине", - сказал Бессент в утреннем эфире телеканале Fox News.
https://ria.ru/20250910/oshibka-2040773457.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1a527af07ed145ae6cba7954717596e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, украина, скотт бессент, нато
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Скотт Бессент, НАТО
В США заявили, что не будут вмешиваться в конфликт на Украине

Бессент: США не намерены задействовать свои войска в конфликте на Украине

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. США ни при каких обстоятельствах не задействуют свои войска в конфликте на Украине, заявил в среду глава американского минфина Скотт Бессент, комментируя недавние инциденты в воздушном пространстве стран НАТО.
"Россия начала вторгаться в границы НАТО. Поэтому могу сказать одно: США не собираются вмешиваться ни в какие военные действия, ни в какую-либо другую ситуацию. Мы продадим европейцам оружие, а европейцы смогут передать его Украине", - сказал Бессент в утреннем эфире телеканале Fox News.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Слишком поздно: США допустили в отношении России катастрофическую ошибку
10 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАУкраинаСкотт БессентНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала