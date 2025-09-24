https://ria.ru/20250924/ssha-2044059141.html
В США заявили, что не будут вмешиваться в конфликт на Украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_0:281:3072:2009_1920x0_80_0_0_b10969b54fc85a4eccc9baca3d923048.jpg
ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. США ни при каких обстоятельствах не задействуют свои войска в конфликте на Украине, заявил в среду глава американского минфина Скотт Бессент, комментируя недавние инциденты в воздушном пространстве стран НАТО. "Россия начала вторгаться в границы НАТО. Поэтому могу сказать одно: США не собираются вмешиваться ни в какие военные действия, ни в какую-либо другую ситуацию. Мы продадим европейцам оружие, а европейцы смогут передать его Украине", - сказал Бессент в утреннем эфире телеканале Fox News.
