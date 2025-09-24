https://ria.ru/20250924/ssha-2043872760.html
Трамп может продать Украине наступательные вооружения, заявил Рубио
Трамп может продать Украине наступательные вооружения, заявил Рубио - РИА Новости, 24.09.2025
Трамп может продать Украине наступательные вооружения, заявил Рубио
Президент США Дональд Трамп сохраняет возможность продажи Украине наступательных вооружений под предлогом поддержки в обороне, заявил госсекретарь США Марко... РИА Новости, 24.09.2025
ООН, 24 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сохраняет возможность продажи Украине наступательных вооружений под предлогом поддержки в обороне, заявил госсекретарь США Марко Рубио. "У него (Трампа - ред.) также есть возможность, как он уже делал при некоторых обстоятельствах, продавать оборонительное вооружение и потенциально наступательное оружие, чтобы Украина могла защитить себя от нападений, закупив это оружие", - сказал он на заседании Совбеза ООН по Украине.
Трамп может продать Украине наступательные вооружения, заявил Рубио
Рубио: Трамп может продать Украине наступательное оружие для поддержки обороны