Трамп может продать Украине наступательные вооружения, заявил Рубио

2025-09-24T00:28:00+03:00

ООН, 24 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сохраняет возможность продажи Украине наступательных вооружений под предлогом поддержки в обороне, заявил госсекретарь США Марко Рубио. "У него (Трампа - ред.) также есть возможность, как он уже делал при некоторых обстоятельствах, продавать оборонительное вооружение и потенциально наступательное оружие, чтобы Украина могла защитить себя от нападений, закупив это оружие", - сказал он на заседании Совбеза ООН по Украине.

Дарья Буймова

