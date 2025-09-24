Рейтинг@Mail.ru
Трамп может продать Украине наступательные вооружения, заявил Рубио
24.09.2025
Трамп может продать Украине наступательные вооружения, заявил Рубио
ООН, 24 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сохраняет возможность продажи Украине наступательных вооружений под предлогом поддержки в обороне, заявил госсекретарь США Марко Рубио. "У него (Трампа - ред.) также есть возможность, как он уже делал при некоторых обстоятельствах, продавать оборонительное вооружение и потенциально наступательное оружие, чтобы Украина могла защитить себя от нападений, закупив это оружие", - сказал он на заседании Совбеза ООН по Украине.
в мире, украина, сша, дональд трамп, марко рубио, оон
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Марко Рубио, ООН
Госсекретарь США Марко Рубио на заседании Совбеза ООН. 23 сентября 2025
© AP Photo / Charly Triballeau
Госсекретарь США Марко Рубио на заседании Совбеза ООН. 23 сентября 2025
ООН, 24 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сохраняет возможность продажи Украине наступательных вооружений под предлогом поддержки в обороне, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"У него (Трампа - ред.) также есть возможность, как он уже делал при некоторых обстоятельствах, продавать оборонительное вооружение и потенциально наступательное оружие, чтобы Украина могла защитить себя от нападений, закупив это оружие", - сказал он на заседании Совбеза ООН по Украине.
В миреУкраинаСШАДональд ТрампМарко РубиоООН
 
 
