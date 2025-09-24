Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало об успехах российских бойцов при освобождении ДНР
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:47 24.09.2025 (обновлено: 19:35 24.09.2025)
Минобороны рассказало об успехах российских бойцов при освобождении ДНР
Минобороны рассказало о новых успехах в освобождении населенных пунктов в ДНР в ходе специальной военной операции.
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Минобороны рассказало о новых успехах в освобождении населенных пунктов в ДНР в ходе специальной военной операции. Фактор внезапностиГруппировка "Запад" завершает освобождение Кировска на Краснолиманском направлении, куда украинские войска стянули до 19 батальонов, сообщили в ведомстве. ВСУ используют тактику, характерную для урбанизированных территорий Донбасса: каждый дом и подвалы превратили в хорошо укрепленные опорные пункты для ведения боя. А для защиты от штурмов применили заграждения и минирование. Кировск окружен лесами и возвышенностями — это позволило ВСУ маскировать позиции, что затруднило наступление российских войск. Кроме того, противник оборудовал оборонительные позиции вдоль реки Жеребец, ставшей водной преградой для ВС России. Но бойцы сумели вклиниться вглубь обороны — это удалось сделать, форсировав Жеребец и использовав эффект внезапности. Как подчеркнули в Минобороны, группировка войск "Запад" ведет зачистку Кировска в ДНР от остатков 63-й бригады ВСУ. Уничтоженные националисты Ведомство также рассказало о ходе ликвидации противника южнее Клебан-Быкского водохранилища. Основную часть заблокированной группировки уничтожили: из 800 боевиков осталось около 80.Этому предшествовала предварительная длительная и кропотливая работа, подчеркнули в Минобороны. В апреле бойцы освободили Водяное, в августе — Александро-Калиново, заблокировав дорогу западнее водохранилища. Чтобы окружить противника, российские войска 22 августа взяли под контроль поселок Катериновка, а 23 августа — Клебан-Бык и заблокировали остатки подразделений ВСУ. Как сообщили в ведомстве, "Южная" группировка войск на участке вела бои против неонацистов из состава бригады специального назначения "Азов"* и штурмовой бригады "Лють". Бойцы группировки продолжают активные действия.* Запрещенная в России террористическая организация.
Минобороны рассказало об успехах российских бойцов при освобождении ДНР

Бойцы "Юга" добивают ВСУ под Клебан-Быком, силы "Запада" зачищают Кировск в ДНР

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС России. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Минобороны рассказало о новых успехах в освобождении населенных пунктов в ДНР в ходе специальной военной операции.

Фактор внезапности

Группировка "Запад" завершает освобождение Кировска на Краснолиманском направлении, куда украинские войска стянули до 19 батальонов, сообщили в ведомстве.
Боевая работа расчета САУ 2С7М Малка - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
"Движение по всему фронту". Где может обрушиться оборона ВСУ
Вчера, 08:00
ВСУ используют тактику, характерную для урбанизированных территорий Донбасса: каждый дом и подвалы превратили в хорошо укрепленные опорные пункты для ведения боя. А для защиты от штурмов применили заграждения и минирование.
Кировск окружен лесами и возвышенностями — это позволило ВСУ маскировать позиции, что затруднило наступление российских войск. Кроме того, противник оборудовал оборонительные позиции вдоль реки Жеребец, ставшей водной преградой для ВС России. Но бойцы сумели вклиниться вглубь обороны — это удалось сделать, форсировав Жеребец и использовав эффект внезапности.
Как подчеркнули в Минобороны, группировка войск "Запад" ведет зачистку Кировска в ДНР от остатков 63-й бригады ВСУ.
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Генштаб: Щербиновка и Клебан-Бык играли ключевую роль в обороне ВСУ
30 августа, 16:04

Уничтоженные националисты

Ведомство также рассказало о ходе ликвидации противника южнее Клебан-Быкского водохранилища. Основную часть заблокированной группировки уничтожили: из 800 боевиков осталось около 80.
Этому предшествовала предварительная длительная и кропотливая работа, подчеркнули в Минобороны. В апреле бойцы освободили Водяное, в августе — Александро-Калиново, заблокировав дорогу западнее водохранилища.
Чтобы окружить противника, российские войска 22 августа взяли под контроль поселок Катериновка, а 23 августа — Клебан-Бык и заблокировали остатки подразделений ВСУ. Как сообщили в ведомстве, "Южная" группировка войск на участке вела бои против неонацистов из состава бригады специального назначения "Азов"* и штурмовой бригады "Лють". Бойцы группировки продолжают активные действия.
* Запрещенная в России террористическая организация.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
