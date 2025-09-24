https://ria.ru/20250924/spetsoperatsiya-2043901484.html

Российские военные уничтожили танк на Константиновском направлении

Российские военные уничтожили танк на Константиновском направлении - РИА Новости, 24.09.2025

Российские военные уничтожили танк на Константиновском направлении

Операторы беспилотников "Южной" группировки войск в ходе разведки и ударных вылетов на константиновском направлении в ДНР уничтожили танк ВСУ и два октокоптера... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T07:16:00+03:00

2025-09-24T07:16:00+03:00

2025-09-24T07:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015058359_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bdd5a9ac8e948e7ec1adeb30cbaa68d3.jpg

ДОНЕЦК, 24 сен – РИА Новости. Операторы беспилотников "Южной" группировки войск в ходе разведки и ударных вылетов на константиновском направлении в ДНР уничтожили танк ВСУ и два октокоптера R-18, сообщили Минобороны России. "В лесном массиве в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища был выявлен танк противника. По нему незамедлительно отработали ударные FPV-дроны, техника уничтожена. В тёмное время суток в районе населённых пунктов Щербиновка и Плещеевка операторы также обнаружили два октокоптера R-18 ВСУ, которые были поражены с использованием FPV-дронов", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)