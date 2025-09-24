https://ria.ru/20250924/spetsoperatsiya-2043901484.html
Российские военные уничтожили танк на Константиновском направлении
Российские военные уничтожили танк на Константиновском направлении - РИА Новости, 24.09.2025
Российские военные уничтожили танк на Константиновском направлении
Операторы беспилотников "Южной" группировки войск в ходе разведки и ударных вылетов на константиновском направлении в ДНР уничтожили танк ВСУ и два октокоптера... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T07:16:00+03:00
2025-09-24T07:16:00+03:00
2025-09-24T07:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015058359_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bdd5a9ac8e948e7ec1adeb30cbaa68d3.jpg
ДОНЕЦК, 24 сен – РИА Новости. Операторы беспилотников "Южной" группировки войск в ходе разведки и ударных вылетов на константиновском направлении в ДНР уничтожили танк ВСУ и два октокоптера R-18, сообщили Минобороны России. "В лесном массиве в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища был выявлен танк противника. По нему незамедлительно отработали ударные FPV-дроны, техника уничтожена. В тёмное время суток в районе населённых пунктов Щербиновка и Плещеевка операторы также обнаружили два октокоптера R-18 ВСУ, которые были поражены с использованием FPV-дронов", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015058359_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_677667b7a412a04316a8e87d98b0223f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные уничтожили танк на Константиновском направлении
ВС России уничтожили танк и два октокоптера ВСУ на Константиновском направлении