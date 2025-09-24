Рейтинг@Mail.ru
Подразделения ФСБ поразили несколько ДРГ под Дзержинском - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:43 24.09.2025 (обновлено: 07:08 24.09.2025)
https://ria.ru/20250924/spetsoperatsiya-2043899689.html
Подразделения ФСБ поразили несколько ДРГ под Дзержинском
Подразделения ФСБ поразили несколько ДРГ под Дзержинском - РИА Новости, 24.09.2025
Подразделения ФСБ поразили несколько ДРГ под Дзержинском
Подразделение "Горыныч" Донецкого управления ФСБ поразило пять диверсионно-разведывательных групп ВСУ под Дзержинском, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T06:43:00+03:00
2025-09-24T07:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_badeffa9f60e42f0c58f53b78e3bb93f.jpg
ДОНЕЦК, 24 сен — РИА Новости. Подразделение "Горыныч" Донецкого управления ФСБ поразило пять диверсионно-разведывательных групп ВСУ под Дзержинском, сообщает пресс-служба регионального ведомства."Антитеррористическое подразделение "Горыныч" регионального управления ФСБ России выявляет и ликвидирует диверсионно-разведывательные группы противника на Дзержинском направлении. Операторы БПЛА поразили места расположения украинских боевиков, с которых осуществлялось управление беспилотниками, атакующими мирное население Дзержинска и Горловки", — говорится в заявлении. По данным силовиков, диверсанты укрывались в занятых частных домах, лесополосах и окопах.Дзержинск находится к северу от Донецка. Его освободили в феврале. До этого населенный пункт представлял собой мощный укрепрайон ВСУ, откуда регулярно обстреливали Горловку. Взятие города позволило продолжить российским войскам на Константиновку.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e8e408382f88eac070f016b4fd0a2c70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, донецкая народная республика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины
Подразделения ФСБ поразили несколько ДРГ под Дзержинском

Подразделения ФСБ нанесли удар по пяти украинским группам ДРГ под Дзержинском

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 24 сен — РИА Новости. Подразделение "Горыныч" Донецкого управления ФСБ поразило пять диверсионно-разведывательных групп ВСУ под Дзержинском, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
"Антитеррористическое подразделение "Горыныч" регионального управления ФСБ России выявляет и ликвидирует диверсионно-разведывательные группы противника на Дзержинском направлении. Операторы БПЛА поразили места расположения украинских боевиков, с которых осуществлялось управление беспилотниками, атакующими мирное население Дзержинска и Горловки", — говорится в заявлении.
По данным силовиков, диверсанты укрывались в занятых частных домах, лесополосах и окопах.
Дзержинск находится к северу от Донецка. Его освободили в феврале. До этого населенный пункт представлял собой мощный укрепрайон ВСУ, откуда регулярно обстреливали Горловку. Взятие города позволило продолжить российским войскам на Константиновку.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала