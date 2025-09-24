https://ria.ru/20250924/spetsoperatsiya-2043899689.html
Подразделения ФСБ поразили несколько ДРГ под Дзержинском
ДОНЕЦК, 24 сен — РИА Новости. Подразделение "Горыныч" Донецкого управления ФСБ поразило пять диверсионно-разведывательных групп ВСУ под Дзержинском, сообщает пресс-служба регионального ведомства."Антитеррористическое подразделение "Горыныч" регионального управления ФСБ России выявляет и ликвидирует диверсионно-разведывательные группы противника на Дзержинском направлении. Операторы БПЛА поразили места расположения украинских боевиков, с которых осуществлялось управление беспилотниками, атакующими мирное население Дзержинска и Горловки", — говорится в заявлении. По данным силовиков, диверсанты укрывались в занятых частных домах, лесополосах и окопах.Дзержинск находится к северу от Донецка. Его освободили в феврале. До этого населенный пункт представлял собой мощный укрепрайон ВСУ, откуда регулярно обстреливали Горловку. Взятие города позволило продолжить российским войскам на Константиновку.
