В ДНР российский боец вступил в рукопашный бой с боевиком ВСУ

ДОНЕЦК, 24 сен – РИА Новости. Российский военнослужащий в одном из населённых пунктов ДНР вступил в рукопашный бой с боевиком ВСУ в окопе и сумел ликвидировать противника, рассказал РИА Новости командир штурмового взвода, группировки войск "Восток" с позывным "Якут-За". По его словам, противник прятался в кустах, когда они заходили в окоп на "опорник", "сразу не заметно было — поворот проходил". "Он ногой выбил у меня автомат, я в ответ выбил у него. Он упал, завязалась небольшая рукопашная. Уже в окопе начали бороться. Мне удалось стянуть у него магазин, выкинуть патронник. Он был поздоровее меня, да и усталость давала о себе знать. Но несколько ударов я нанёс. Потом вспомнил, что автомат был недалеко. Взял оружие, сделал выстрел", — сообщил военнослужащий.
"Он ногой выбил у меня автомат, я в ответ выбил у него. Он упал, завязалась небольшая рукопашная. Уже в окопе начали бороться. Мне удалось стянуть у него магазин, выкинуть патронник. Он был поздоровее меня, да и усталость давала о себе знать. Но несколько ударов я нанёс. Потом вспомнил, что автомат был недалеко. Взял оружие, сделал выстрел", — сообщил военнослужащий.