СП предложила единый подход к взносам по всем видам соцстрахования - РИА Новости, 24.09.2025
00:43 24.09.2025
СП предложила единый подход к взносам по всем видам соцстрахования
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Счетная палата РФ проверила администрирование доходов по обязательному соцстрахованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (НСПиПЗ) и, несмотря на рост показателей собираемости страховых взносов, нашла резервы для дополнительных поступлений: в отличие от других трех видов соцстрахования база, применяемая для исчисления страховых взносов по страхованию от НСПиПЗ, ниже, поэтому ведомство предложило установить единый подход по всем видам соцстрахования, говорится в материалах. "Проверка показала, что в 2023-2024 годах доходы СФР по страхованию от НСПиПЗ ежегодно росли. Так, в 2024 году они увеличились на 64,5 млрд рублей (на 31%) и составили 272,7 млрд рублей (в 2023 году рост составлял 16,1%). Увеличение в основном происходило за счет сбора страховых взносов, доля которых в доходах по страхованию от НСПиПЗ составила в 2023-2024 гг. 99,2% и 95,2%, соответственно... В то же время, несмотря на рост показателей собираемости страховых взносов, проверка выявила резервы для дополнительных поступлений по данному виду страхования", - говорится в материалах. В частности, как указывает Счетная палата, база, применяемая для исчисления страховых взносов по страхованию от НСПиПЗ, ниже, чем для остальных трех видов страхования (обязательное пенсионное страхование, страхование от временной нетрудоспособности, медицинское страхование). При этом все четыре вида составляют единую систему обязательного социального страхования РФ. "В связи с этим Счетная палата предложила правительству установить единый подход к исчислению страховых взносов по всем видам соцстрахования. По оценке контрольного ведомства, это позволит повысить объем поступлений по страхованию от НСПиПЗ на 1 млрд рублей ежегодно", - говорится в материалах. Так, итоги аудита показали, что деятельность Социального фонда России и его территориальных отделений как администраторов данных платежей в целом соответствует требованиям законодательства. Но при этом в ходе проверки двух территориальных органов фонда (по Республике Северная Осетия-Алания и по Мурманской области) выявлены разные подходы к установлению страховых тарифов государственным (муниципальным) учреждениям (ГМУ), не подтвердившим основной вид экономической деятельности, отмечает Счетная палата. "Проверка показала, что при одинаковых условиях осуществления экономической деятельности указанным ГМУ устанавливались разные тарифы (от 0,2% и выше), в том числе в течение одного финансового года", - указывает Счетная палата. Всего на 1 января 2025 года в РФ было зарегистрировано 208,3 тысяч страхователей, относящихся к ГМУ, из которых 87,5% осуществляют приносящую доход экономическую деятельность, говорится в материалах. "При этом в 2023-2024 годах выездными проверками фонда было охвачено только 274 страхователя - ГМУ в 16 регионах. По результатам их проверок доначислены страховые взносы на сумму 11,11 млн рублей", - отметили в Счетной палате. Помимо этого, фонд как оператор ГИС "Соцстрах" не обеспечил в настройках системы алгоритм расчета скидок по уплате страховых взносов в соответствии с действующими условиями их предоставления. "В результате некорректный расчет нанес ущерб бюджету фонда на сумму 1,8 млрд рублей", - отмечается в материалах. "Кроме того, по итогам проверок территориальных отделений фонда отмечена практика необоснованного пересмотра надбавок к страховому тарифу в течение финансового года. В результате это привело к недопоступлению в бюджет фонда в 2023-2024 годах 2,9 млн рублей", - указывается там.
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Счетная палата РФ проверила администрирование доходов по обязательному соцстрахованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (НСПиПЗ) и, несмотря на рост показателей собираемости страховых взносов, нашла резервы для дополнительных поступлений: в отличие от других трех видов соцстрахования база, применяемая для исчисления страховых взносов по страхованию от НСПиПЗ, ниже, поэтому ведомство предложило установить единый подход по всем видам соцстрахования, говорится в материалах.
"Проверка показала, что в 2023-2024 годах доходы СФР по страхованию от НСПиПЗ ежегодно росли. Так, в 2024 году они увеличились на 64,5 млрд рублей (на 31%) и составили 272,7 млрд рублей (в 2023 году рост составлял 16,1%). Увеличение в основном происходило за счет сбора страховых взносов, доля которых в доходах по страхованию от НСПиПЗ составила в 2023-2024 гг. 99,2% и 95,2%, соответственно... В то же время, несмотря на рост показателей собираемости страховых взносов, проверка выявила резервы для дополнительных поступлений по данному виду страхования", - говорится в материалах.
В частности, как указывает Счетная палата, база, применяемая для исчисления страховых взносов по страхованию от НСПиПЗ, ниже, чем для остальных трех видов страхования (обязательное пенсионное страхование, страхование от временной нетрудоспособности, медицинское страхование). При этом все четыре вида составляют единую систему обязательного социального страхования РФ.
"В связи с этим Счетная палата предложила правительству установить единый подход к исчислению страховых взносов по всем видам соцстрахования. По оценке контрольного ведомства, это позволит повысить объем поступлений по страхованию от НСПиПЗ на 1 млрд рублей ежегодно", - говорится в материалах.
Так, итоги аудита показали, что деятельность Социального фонда России и его территориальных отделений как администраторов данных платежей в целом соответствует требованиям законодательства. Но при этом в ходе проверки двух территориальных органов фонда (по Республике Северная Осетия-Алания и по Мурманской области) выявлены разные подходы к установлению страховых тарифов государственным (муниципальным) учреждениям (ГМУ), не подтвердившим основной вид экономической деятельности, отмечает Счетная палата.
"Проверка показала, что при одинаковых условиях осуществления экономической деятельности указанным ГМУ устанавливались разные тарифы (от 0,2% и выше), в том числе в течение одного финансового года", - указывает Счетная палата.
Всего на 1 января 2025 года в РФ было зарегистрировано 208,3 тысяч страхователей, относящихся к ГМУ, из которых 87,5% осуществляют приносящую доход экономическую деятельность, говорится в материалах. "При этом в 2023-2024 годах выездными проверками фонда было охвачено только 274 страхователя - ГМУ в 16 регионах. По результатам их проверок доначислены страховые взносы на сумму 11,11 млн рублей", - отметили в Счетной палате.
Помимо этого, фонд как оператор ГИС "Соцстрах" не обеспечил в настройках системы алгоритм расчета скидок по уплате страховых взносов в соответствии с действующими условиями их предоставления. "В результате некорректный расчет нанес ущерб бюджету фонда на сумму 1,8 млрд рублей", - отмечается в материалах.
"Кроме того, по итогам проверок территориальных отделений фонда отмечена практика необоснованного пересмотра надбавок к страховому тарифу в течение финансового года. В результате это привело к недопоступлению в бюджет фонда в 2023-2024 годах 2,9 млн рублей", - указывается там.
