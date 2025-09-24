https://ria.ru/20250924/sotrudnichestvo-2043959536.html

Песков оценил перспективы возобновления сотрудничества России и США

Песков оценил перспективы возобновления сотрудничества России и США - РИА Новости, 24.09.2025

Песков оценил перспективы возобновления сотрудничества России и США

Возобновление торгово-экономического сотрудничества РФ и США выгодно для американского бизнеса, американский лидер Дональд Трамп не может этого не понимать,... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T11:50:00+03:00

2025-09-24T11:50:00+03:00

2025-09-24T11:50:00+03:00

россия

сша

дональд трамп

дмитрий песков

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/131880/88/1318808813_0:110:1403:899_1920x0_80_0_0_461a0f3f8c9cef76fb9fbe62fe033cd4.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Возобновление торгово-экономического сотрудничества РФ и США выгодно для американского бизнеса, американский лидер Дональд Трамп не может этого не понимать, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Вывести наши двусторонние отношения из оцепенения, начать торгово -экономическое сотрудничество - здесь очень много выгоды для американского бизнеса, и президент Трамп не может этого не понимать", - сказал Песков в интервью радио РБК.

https://ria.ru/20250924/tramp-2043942612.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков, экономика