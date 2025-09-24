Рейтинг@Mail.ru
Песков оценил перспективы возобновления сотрудничества России и США - РИА Новости, 24.09.2025
11:50 24.09.2025
Песков оценил перспективы возобновления сотрудничества России и США
Песков оценил перспективы возобновления сотрудничества России и США
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Возобновление торгово-экономического сотрудничества РФ и США выгодно для американского бизнеса, американский лидер Дональд Трамп не может этого не понимать, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Вывести наши двусторонние отношения из оцепенения, начать торгово -экономическое сотрудничество - здесь очень много выгоды для американского бизнеса, и президент Трамп не может этого не понимать", - сказал Песков в интервью радио РБК.
Песков оценил перспективы возобновления сотрудничества России и США

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Возобновление торгово-экономического сотрудничества РФ и США выгодно для американского бизнеса, американский лидер Дональд Трамп не может этого не понимать, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Вывести наши двусторонние отношения из оцепенения, начать торгово -экономическое сотрудничество - здесь очень много выгоды для американского бизнеса, и президент Трамп не может этого не понимать", - сказал Песков в интервью радио РБК.
В Кремле объяснили желание Трампа заставить мир покупать газ и нефть из США
В Кремле объяснили желание Трампа заставить мир покупать газ и нефть из США
