Доступ к пляжам Сочи ограничат на фоне атак БПЛА
21:41 24.09.2025
Доступ к пляжам Сочи ограничат на фоне атак БПЛА
КРАСНОДАР, 24 сен – РИА Новости. Доступ к пляжам Сочи ограничат до конца первой половины 25 сентября на фоне атак БПЛА и безэкипажных катеров (БЭК) на край, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Глава Кубани Вениамин Кондратьев ранее в среду заявил, что днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима, беспилотники ударили в центр города. Двое человек погибли и четырнадцать пострадали, сообщила вице-губернатор края Анна Минькова. "В Сочи ограничат доступ к пляжами до конца первой половины дня 25 сентября. Такое решение приняли в целях безопасности. Как сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин, оперативные службы должны завершить ночной мониторинг и еще раз тщательно проверить акваторию при дневном свете на предмет угроз со стороны безэкипажных катеров", - говорится в сообщении оперштаба.
сочи, краснодарский край, новороссийск, вениамин кондратьев, безопасность
Сочи, Краснодарский край, Новороссийск, Вениамин Кондратьев, Безопасность
КРАСНОДАР, 24 сен – РИА Новости. Доступ к пляжам Сочи ограничат до конца первой половины 25 сентября на фоне атак БПЛА и безэкипажных катеров (БЭК) на край, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
Глава Кубани Вениамин Кондратьев ранее в среду заявил, что днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима, беспилотники ударили в центр города. Двое человек погибли и четырнадцать пострадали, сообщила вице-губернатор края Анна Минькова.
Сочи ограничат доступ к пляжами до конца первой половины дня 25 сентября. Такое решение приняли в целях безопасности. Как сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин, оперативные службы должны завершить ночной мониторинг и еще раз тщательно проверить акваторию при дневном свете на предмет угроз со стороны безэкипажных катеров", - говорится в сообщении оперштаба.
Автомобили в центре Новороссийска, сгоревшие вследствие ударов дронов со стороны ВСУ. 24 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
В Новороссийске развернули пункт временного размещения после атаки БПЛА
Сочи Краснодарский край Новороссийск Вениамин Кондратьев Безопасность
 
 
