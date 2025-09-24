https://ria.ru/20250924/sochi-2044148129.html

Доступ к пляжам Сочи ограничат на фоне атак БПЛА

Доступ к пляжам Сочи ограничат на фоне атак БПЛА - РИА Новости, 24.09.2025

Доступ к пляжам Сочи ограничат на фоне атак БПЛА

Доступ к пляжам Сочи ограничат до конца первой половины 25 сентября на фоне атак БПЛА и безэкипажных катеров (БЭК) на край, сообщил оперативный штаб... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T21:41:00+03:00

2025-09-24T21:41:00+03:00

2025-09-24T21:41:00+03:00

сочи

краснодарский край

новороссийск

вениамин кондратьев

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/19987/46/199874628_0:1:800:451_1920x0_80_0_0_53f0918a49a3de0cffa21c4f4bf65653.jpg

КРАСНОДАР, 24 сен – РИА Новости. Доступ к пляжам Сочи ограничат до конца первой половины 25 сентября на фоне атак БПЛА и безэкипажных катеров (БЭК) на край, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Глава Кубани Вениамин Кондратьев ранее в среду заявил, что днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима, беспилотники ударили в центр города. Двое человек погибли и четырнадцать пострадали, сообщила вице-губернатор края Анна Минькова. "В Сочи ограничат доступ к пляжами до конца первой половины дня 25 сентября. Такое решение приняли в целях безопасности. Как сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин, оперативные службы должны завершить ночной мониторинг и еще раз тщательно проверить акваторию при дневном свете на предмет угроз со стороны безэкипажных катеров", - говорится в сообщении оперштаба.

https://ria.ru/20250924/novorossijsk-2044040390.html

сочи

краснодарский край

новороссийск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сочи, краснодарский край, новороссийск, вениамин кондратьев, безопасность