Библиотеку в Сочи преобразовали в арт-пространство по нацпроекту
Библиотеку в Сочи преобразовали в арт-пространство по нацпроекту - РИА Новости, 24.09.2025
Библиотеку в Сочи преобразовали в арт-пространство по нацпроекту
Библиотеку в Сочи преобразовали в арт-пространство по нацпроекту, поддержка учреждений культуры в крае организована по поручению губернатора Вениамина... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T18:30:00+03:00
2025-09-24T18:30:00+03:00
2025-09-24T18:30:00+03:00
КРАСНОДАР, 24 сен - РИА Новости. Библиотеку в Сочи преобразовали в арт-пространство по нацпроекту, поддержка учреждений культуры в крае организована по поручению губернатора Вениамина Кондратьева, сообщает пресс-служба администрации региона. "Центральную детскую библиотеку имени Н. Островского модернизировали по нацпроекту "Семья". Обновленное учреждение на улице Горького преобразовали в арт-пространство "ОСТРОВок". Поддержка учреждений культуры в крае организована по поручению губернатора Вениамина Кондратьева", - говорится в сообщении пресс-службы краевой администрации. Сообщается, что переоснащение библиотеки по модельному стандарту из краевого бюджета привлекли 14,9 миллиона рублей. Сделали текущий ремонт, приобрели мебель, мультимедийную технику, звукоусилительное и интерактивное оборудование, декорации. "Сегодняшнее открытие модельной библиотеки в Сочи еще один большой шаг в развитие культуры главного курорта страны. Кстати, в самое ближайшее время в Адлере будет открыта еще одна модельная библиотека, для взрослых. Эти и многие другие достижения стали возможны благодаря поддержке нашей отрасли руководством края", – рассказал журналистам заместитель министра культуры Краснодарского края Алексей Батура, его слова приводит пресс-служба. Кроме того, в рамках модернизации в детской библиотеке имени Н. Островского появилась студия создания мультфильмов. Фонд пополнился 4 тысячами книг для детей и подростков, отраслевыми и краеведческими изданиями. Теперь библиотечный фонд включает 79 тысяч книг. Сейчас в Краснодарском крае действуют уже 17 библиотек, оборудованных по модельному стандарту, сообщает пресс-служба. Еще три – в Адлере, Новороссийске и Туапсинском муниципальном округе – откроют до конца этого года.
