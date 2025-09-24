Рейтинг@Mail.ru
Библиотеку в Сочи преобразовали в арт-пространство по нацпроекту - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Краснодарский край
 
18:30 24.09.2025
https://ria.ru/20250924/sochi-2044114249.html
Библиотеку в Сочи преобразовали в арт-пространство по нацпроекту
Библиотеку в Сочи преобразовали в арт-пространство по нацпроекту - РИА Новости, 24.09.2025
Библиотеку в Сочи преобразовали в арт-пространство по нацпроекту
Библиотеку в Сочи преобразовали в арт-пространство по нацпроекту, поддержка учреждений культуры в крае организована по поручению губернатора Вениамина... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T18:30:00+03:00
2025-09-24T18:30:00+03:00
краснодарский край
сочи
адлер
краснодарский край
вениамин кондратьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968807809_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0d1fb44da747274c86468ef9e6da8c9a.jpg
КРАСНОДАР, 24 сен - РИА Новости. Библиотеку в Сочи преобразовали в арт-пространство по нацпроекту, поддержка учреждений культуры в крае организована по поручению губернатора Вениамина Кондратьева, сообщает пресс-служба администрации региона. "Центральную детскую библиотеку имени Н. Островского модернизировали по нацпроекту "Семья". Обновленное учреждение на улице Горького преобразовали в арт-пространство "ОСТРОВок". Поддержка учреждений культуры в крае организована по поручению губернатора Вениамина Кондратьева", - говорится в сообщении пресс-службы краевой администрации. Сообщается, что переоснащение библиотеки по модельному стандарту из краевого бюджета привлекли 14,9 миллиона рублей. Сделали текущий ремонт, приобрели мебель, мультимедийную технику, звукоусилительное и интерактивное оборудование, декорации. "Сегодняшнее открытие модельной библиотеки в Сочи еще один большой шаг в развитие культуры главного курорта страны. Кстати, в самое ближайшее время в Адлере будет открыта еще одна модельная библиотека, для взрослых. Эти и многие другие достижения стали возможны благодаря поддержке нашей отрасли руководством края", – рассказал журналистам заместитель министра культуры Краснодарского края Алексей Батура, его слова приводит пресс-служба. Кроме того, в рамках модернизации в детской библиотеке имени Н. Островского появилась студия создания мультфильмов. Фонд пополнился 4 тысячами книг для детей и подростков, отраслевыми и краеведческими изданиями. Теперь библиотечный фонд включает 79 тысяч книг. Сейчас в Краснодарском крае действуют уже 17 библиотек, оборудованных по модельному стандарту, сообщает пресс-служба. Еще три – в Адлере, Новороссийске и Туапсинском муниципальном округе – откроют до конца этого года.
https://ria.ru/20250905/dom-2039901165.html
https://ria.ru/20250924/parki-2044114059.html
сочи
адлер
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968807809_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7e7212fb2d346c6bee1292d8961dc272.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сочи, адлер, краснодарский край, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Сочи, Адлер, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев
Библиотеку в Сочи преобразовали в арт-пространство по нацпроекту

Кондратьев поручил преобразовать библиотеку в Сочи в арт-пространство

© iStock.com / CanettiКниги
Книги - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© iStock.com / Canetti
Книги . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 24 сен - РИА Новости. Библиотеку в Сочи преобразовали в арт-пространство по нацпроекту, поддержка учреждений культуры в крае организована по поручению губернатора Вениамина Кондратьева, сообщает пресс-служба администрации региона.
"Центральную детскую библиотеку имени Н. Островского модернизировали по нацпроекту "Семья". Обновленное учреждение на улице Горького преобразовали в арт-пространство "ОСТРОВок". Поддержка учреждений культуры в крае организована по поручению губернатора Вениамина Кондратьева", - говорится в сообщении пресс-службы краевой администрации.
Открытие Дома культуры в Павловском районе Кубани - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Дом культуры открыли в Павловском районе Кубани по краевой программе
5 сентября, 10:06
Сообщается, что переоснащение библиотеки по модельному стандарту из краевого бюджета привлекли 14,9 миллиона рублей. Сделали текущий ремонт, приобрели мебель, мультимедийную технику, звукоусилительное и интерактивное оборудование, декорации.
"Сегодняшнее открытие модельной библиотеки в Сочи еще один большой шаг в развитие культуры главного курорта страны. Кстати, в самое ближайшее время в Адлере будет открыта еще одна модельная библиотека, для взрослых. Эти и многие другие достижения стали возможны благодаря поддержке нашей отрасли руководством края", – рассказал журналистам заместитель министра культуры Краснодарского края Алексей Батура, его слова приводит пресс-служба.
Кроме того, в рамках модернизации в детской библиотеке имени Н. Островского появилась студия создания мультфильмов. Фонд пополнился 4 тысячами книг для детей и подростков, отраслевыми и краеведческими изданиями. Теперь библиотечный фонд включает 79 тысяч книг.
Сейчас в Краснодарском крае действуют уже 17 библиотек, оборудованных по модельному стандарту, сообщает пресс-служба. Еще три – в Адлере, Новороссийске и Туапсинском муниципальном округе – откроют до конца этого года.
Краснодар - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
На Кубани разработают единую концепцию развития парков в городе
Вчера, 18:29
 
Краснодарский крайСочиАдлерКраснодарский крайВениамин Кондратьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала