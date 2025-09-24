https://ria.ru/20250924/sochi-2044089905.html
В аэропорту Сочи спокойная обстановка
СОЧИ, 24 сен - РИА Новости.
СОЧИ, 24 сен - РИА Новости. Ситуация в аэропорту Сочи на фоне ограничений полетов для безопасности спокойная, столпотворения у выходов на посадку нет, передает корреспондент РИА Новости из здания аэропорта. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропорту Сочи в среду 24 сентября дважды: ориентировочно с 05.50 мск до 07.40 мск и с 16.20 мск. Согласно данным на табло аэропорта, по состоянию на 16:33 мск задерживается отправление 18 рейсов. Пассажирам задержанных рейсов предлагают получить горячее питание и напитки в кафе аэропорта. Столпотворения у выходов на посадку нет, люди ожидают посадки на свои рейсы.
