В аэропорту Сочи спокойная обстановка

В аэропорту Сочи спокойная обстановка - РИА Новости, 24.09.2025

В аэропорту Сочи спокойная обстановка

Ситуация в аэропорту Сочи на фоне ограничений полетов для безопасности спокойная, столпотворения у выходов на посадку нет, передает корреспондент РИА Новости из РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T17:26:00+03:00

2025-09-24T17:26:00+03:00

2025-09-24T17:26:00+03:00

СОЧИ, 24 сен - РИА Новости. Ситуация в аэропорту Сочи на фоне ограничений полетов для безопасности спокойная, столпотворения у выходов на посадку нет, передает корреспондент РИА Новости из здания аэропорта. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропорту Сочи в среду 24 сентября дважды: ориентировочно с 05.50 мск до 07.40 мск и с 16.20 мск. Согласно данным на табло аэропорта, по состоянию на 16:33 мск задерживается отправление 18 рейсов. Пассажирам задержанных рейсов предлагают получить горячее питание и напитки в кафе аэропорта. Столпотворения у выходов на посадку нет, люди ожидают посадки на свои рейсы.

2025

