В аэропорту Сочи сняли ограничения на полеты

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Сочи, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

