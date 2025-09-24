В аэропорту Сочи сняли ограничения на полеты

Рейтинг@Mail.ru
17:14 24.09.2025 (обновлено: 17:15 24.09.2025)
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Сочи, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
сочи, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Сочи, Артем Кореняко, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт в Сочи
Международный аэропорт в Сочи - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Международный аэропорт в Сочи. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Сочи, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Аэропорт Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
СочиАртем КоренякоФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Общество
 
 
