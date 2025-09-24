https://ria.ru/20250924/sochi-2044087136.html
В аэропорту Сочи сняли ограничения на полеты
В аэропорту Сочи сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 24.09.2025
В аэропорту Сочи сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Сочи, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Сочи, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
