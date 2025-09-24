https://ria.ru/20250924/sochi--2044069511.html
В Сочи объявили угрозу применения безэкипажных катеров
Угроза применения безэкипажных катеров (БЭК) объявлена на территории Сочи, сообщил глава Сочи Андрей Прошунин. РИА Новости, 24.09.2025
СОЧИ, 24 сен - РИА Новости. Угроза применения безэкипажных катеров (БЭК) объявлена на территории Сочи, сообщил глава Сочи Андрей Прошунин.В городе слышны звуки сирены, передает корреспондент РИА Новости."Внимание! Угроза применения безэкипажных катеров (БЭК). Уважаемые сочинцы и гости города! При включении сирен – сигнала "Внимание всем": если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в комнате, окна которой не выходят на море или в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)", - говорится в сообщении.
