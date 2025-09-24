Рейтинг@Mail.ru
Трамп пал жертвой завышенных ожиданий в вопросе Украины, заявил Слуцкий - РИА Новости, 24.09.2025
01:26 24.09.2025
Трамп пал жертвой завышенных ожиданий в вопросе Украины, заявил Слуцкий
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пал жертвой "завышенных ожиданий" в вопросе украинского урегулирования, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий в Telegram-канале. "Трамп пал жертвой "завышенных ожиданий" в вопросе украинского урегулирования. Изначально было понятно: конфликт не решить ни за 100 дней, ни тем более за 24 часа. Байден оставил тяжелое наследие на руинах российско-американских отношений", - написал Слуцкий. Депутат отметил, что Трамп делает серию противоречивых заявлений об "упадке в экономическом развитии России", об "успехах украинской армии", о "бесцельности СВО" после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Опасное заблуждение. Один из предшественников Трампа как-то уже пытался "порвать в клочья" российскую экономику противоправными санкциями США и принуждением к ним также Европы", - добавил Слуцкий. По его словам, результат оказался плачевным: контрсанкции бумерангом ударили как по еврозоне, так и по коллективному Западу. Говоря о заявлении Зеленского про якобы доверие Трампа, Слуцкий отметил, что "печально, если президента США удалось так легко одурачить приемами Квартала-95". "Единственно верный путь разрешения украинского конфликта был осознать его первопричины и прекратить поддерживать неонацистский режим, отказавшись от разрушительных байденовских подходов", - считает депутат. По словам Слуцкого, именно Запад остается главным спонсором "войны до последнего украинца", а не Китай или Индия, как заявил Трамп с трибуны Генассамблеи ООН. "И да, про аллегории: "бумажные тигры" - в бандеровском шапито. Союз медведя, слона и дракона способен обрушить все попытки на установление гегемонии "золотого миллиарда". Все цели СВО будут достигнуты!" - заключил парламентарий.
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время онлайн-брифинга
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пал жертвой "завышенных ожиданий" в вопросе украинского урегулирования, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий в Telegram-канале.
"Трамп пал жертвой "завышенных ожиданий" в вопросе украинского урегулирования. Изначально было понятно: конфликт не решить ни за 100 дней, ни тем более за 24 часа. Байден оставил тяжелое наследие на руинах российско-американских отношений", - написал Слуцкий.
Депутат отметил, что Трамп делает серию противоречивых заявлений об "упадке в экономическом развитии России", об "успехах украинской армии", о "бесцельности СВО" после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Опасное заблуждение. Один из предшественников Трампа как-то уже пытался "порвать в клочья" российскую экономику противоправными санкциями США и принуждением к ним также Европы", - добавил Слуцкий.
По его словам, результат оказался плачевным: контрсанкции бумерангом ударили как по еврозоне, так и по коллективному Западу. Говоря о заявлении Зеленского про якобы доверие Трампа, Слуцкий отметил, что "печально, если президента США удалось так легко одурачить приемами Квартала-95". "Единственно верный путь разрешения украинского конфликта был осознать его первопричины и прекратить поддерживать неонацистский режим, отказавшись от разрушительных байденовских подходов", - считает депутат.
По словам Слуцкого, именно Запад остается главным спонсором "войны до последнего украинца", а не Китай или Индия, как заявил Трамп с трибуны Генассамблеи ООН.
"И да, про аллегории: "бумажные тигры" - в бандеровском шапито. Союз медведя, слона и дракона способен обрушить все попытки на установление гегемонии "золотого миллиарда". Все цели СВО будут достигнуты!" - заключил парламентарий.
