https://ria.ru/20250924/slovakija-2044147908.html

В Словакии заявили, что без Трампа переговоры по Украине не начались бы

В Словакии заявили, что без Трампа переговоры по Украине не начались бы - РИА Новости, 24.09.2025

В Словакии заявили, что без Трампа переговоры по Украине не начались бы

Глава МИД Словакии Юрай Бланар после встречи на ГА ООН с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил журналистам, что без президента США Дональда Трампа никакие... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T21:38:00+03:00

2025-09-24T21:38:00+03:00

2025-09-24T21:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

словакия

россия

сша

дональд трамп

сергей лавров

евросоюз

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040514738_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_f936bdc9da26c4509c4a944d6a18ce8a.jpg

ООН, 24 сен - РИА Новости. Глава МИД Словакии Юрай Бланар после встречи на ГА ООН с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил журналистам, что без президента США Дональда Трампа никакие переговоры по Украине не начались бы, так как "ЕС ничего не делает". "Этот конфликт не имеет военного решения, давайте прибегнем к дипломатическим усилиям, мы призываем к этому уже более 3,5 лет. Если бы не Трамп, мирные переговоры никогда бы не начались. ЕС был основан на идее мира, и он получил Нобелевскую премию в 2012 году, и что мы сделали? Ничего", - сказал он.

https://ria.ru/20250924/tramp-2044085955.html

словакия

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

словакия, россия, сша, дональд трамп, сергей лавров, евросоюз, оон