В Словакии заявили, что без Трампа переговоры по Украине не начались бы
В Словакии заявили, что без Трампа переговоры по Украине не начались бы
2025-09-24T21:38:00+03:00
2025-09-24T21:38:00+03:00
2025-09-24T21:42:00+03:00
ООН, 24 сен - РИА Новости. Глава МИД Словакии Юрай Бланар после встречи на ГА ООН с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил журналистам, что без президента США Дональда Трампа никакие переговоры по Украине не начались бы, так как "ЕС ничего не делает". "Этот конфликт не имеет военного решения, давайте прибегнем к дипломатическим усилиям, мы призываем к этому уже более 3,5 лет. Если бы не Трамп, мирные переговоры никогда бы не начались. ЕС был основан на идее мира, и он получил Нобелевскую премию в 2012 году, и что мы сделали? Ничего", - сказал он.
