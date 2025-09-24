Рейтинг@Mail.ru
В Словакии заявили, что без Трампа переговоры по Украине не начались бы
Специальная военная операция на Украине
 
21:38 24.09.2025
В Словакии заявили, что без Трампа переговоры по Украине не начались бы
ООН, 24 сен - РИА Новости. Глава МИД Словакии Юрай Бланар после встречи на ГА ООН с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил журналистам, что без президента США Дональда Трампа никакие переговоры по Украине не начались бы, так как "ЕС ничего не делает". "Этот конфликт не имеет военного решения, давайте прибегнем к дипломатическим усилиям, мы призываем к этому уже более 3,5 лет. Если бы не Трамп, мирные переговоры никогда бы не начались. ЕС был основан на идее мира, и он получил Нобелевскую премию в 2012 году, и что мы сделали? Ничего", - сказал он.
Глава МИД Словакии Бланар: без Трампа переговоры по Украине не начались бы

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ООН, 24 сен - РИА Новости. Глава МИД Словакии Юрай Бланар после встречи на ГА ООН с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил журналистам, что без президента США Дональда Трампа никакие переговоры по Украине не начались бы, так как "ЕС ничего не делает".
"Этот конфликт не имеет военного решения, давайте прибегнем к дипломатическим усилиям, мы призываем к этому уже более 3,5 лет. Если бы не Трамп, мирные переговоры никогда бы не начались. ЕС был основан на идее мира, и он получил Нобелевскую премию в 2012 году, и что мы сделали? Ничего", - сказал он.
Заголовок открываемого материала