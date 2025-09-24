https://ria.ru/20250924/slovakija-2044147494.html
В МИД Словакии рассказали о потерях при возможном отказе от газа из России
В МИД Словакии рассказали о потерях при возможном отказе от газа из России
ООН, 24 сен - РИА Новости. Глава МИД Словакии Юрай Бланар после встречи на ГА ООН с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил журналистам, что страна может потерять 10 миллиардов евро, если прекратит поставки газа из РФ и столкнется с иском от "Газпрома". "Если мы проиграем арбитражное разбирательство из-за договора, которого мы подписали с "Газпромом" и словацкой компанией SPB по газу, рассчитанного на период до 2034 года, мы можем потерять в этом арбитраже более 10 миллиардов евро. Для нашей страны это более 8% ВВП. Это может нанести очень серьезный ущерб нашей экономике", - сказал он. Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что после прекращения поставок из России цена на газ вырастет, Словакия потеряет транзитные сборы за транспортировку этого сырья, будет вынуждена платить больше за доставку газа из других источников, а также столкнется с арбитражем со стороны российского концерна "Газпром", с которым у Словакии заключен контракт на поставку газа до 2034 года. При этом он утверждал, что российская сторона может предъявить Словакии иск на 20 миллиардов евро, если с 1 января 2028 года будет введен запрет на импорт российского энергосырья в ЕС.
