Рейтинг@Mail.ru
В МИД Словакии рассказали о потерях при возможном отказе от газа из России - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:32 24.09.2025
https://ria.ru/20250924/slovakija-2044147494.html
В МИД Словакии рассказали о потерях при возможном отказе от газа из России
В МИД Словакии рассказали о потерях при возможном отказе от газа из России - РИА Новости, 24.09.2025
В МИД Словакии рассказали о потерях при возможном отказе от газа из России
Глава МИД Словакии Юрай Бланар после встречи на ГА ООН с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил журналистам, что страна может потерять 10 миллиардов евро, если... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T21:32:00+03:00
2025-09-24T21:32:00+03:00
в мире
словакия
россия
сергей лавров
роберт фицо
газпром
оон
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102449/68/1024496835_0:84:2000:1209_1920x0_80_0_0_c517ad7cb93bf14ce280a01f0249e799.jpg
ООН, 24 сен - РИА Новости. Глава МИД Словакии Юрай Бланар после встречи на ГА ООН с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил журналистам, что страна может потерять 10 миллиардов евро, если прекратит поставки газа из РФ и столкнется с иском от "Газпрома". "Если мы проиграем арбитражное разбирательство из-за договора, которого мы подписали с "Газпромом" и словацкой компанией SPB по газу, рассчитанного на период до 2034 года, мы можем потерять в этом арбитраже более 10 миллиардов евро. Для нашей страны это более 8% ВВП. Это может нанести очень серьезный ущерб нашей экономике", - сказал он. Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что после прекращения поставок из России цена на газ вырастет, Словакия потеряет транзитные сборы за транспортировку этого сырья, будет вынуждена платить больше за доставку газа из других источников, а также столкнется с арбитражем со стороны российского концерна "Газпром", с которым у Словакии заключен контракт на поставку газа до 2034 года. При этом он утверждал, что российская сторона может предъявить Словакии иск на 20 миллиардов евро, если с 1 января 2028 года будет введен запрет на импорт российского энергосырья в ЕС.
https://ria.ru/20250917/slovakija-2042368441.html
словакия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102449/68/1024496835_140:0:1861:1291_1920x0_80_0_0_7ff3935d3610d688a299f363b53c017e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, словакия, россия, сергей лавров, роберт фицо, газпром, оон, евросоюз
В мире, Словакия, Россия, Сергей Лавров, Роберт Фицо, Газпром, ООН, Евросоюз
В МИД Словакии рассказали о потерях при возможном отказе от газа из России

Бланар: Словакия может потерять 10 млрд евро, если прекратит поставки газа из РФ

© AP Photo / Petr David JosekГазокомпрессорная станция в Словакии
Газокомпрессорная станция в Словакии - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Газокомпрессорная станция в Словакии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 24 сен - РИА Новости. Глава МИД Словакии Юрай Бланар после встречи на ГА ООН с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил журналистам, что страна может потерять 10 миллиардов евро, если прекратит поставки газа из РФ и столкнется с иском от "Газпрома".
"Если мы проиграем арбитражное разбирательство из-за договора, которого мы подписали с "Газпромом" и словацкой компанией SPB по газу, рассчитанного на период до 2034 года, мы можем потерять в этом арбитраже более 10 миллиардов евро. Для нашей страны это более 8% ВВП. Это может нанести очень серьезный ущерб нашей экономике", - сказал он.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что после прекращения поставок из России цена на газ вырастет, Словакия потеряет транзитные сборы за транспортировку этого сырья, будет вынуждена платить больше за доставку газа из других источников, а также столкнется с арбитражем со стороны российского концерна "Газпром", с которым у Словакии заключен контракт на поставку газа до 2034 года. При этом он утверждал, что российская сторона может предъявить Словакии иск на 20 миллиардов евро, если с 1 января 2028 года будет введен запрет на импорт российского энергосырья в ЕС.
Адвокат, бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
В Словакии не поддерживают Киев в его борьбе с Москвой, заявил экс-премьер
17 сентября, 02:49
 
В миреСловакияРоссияСергей ЛавровРоберт ФицоГазпромООНЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала