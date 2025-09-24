https://ria.ru/20250924/slovakija-2044147494.html

В МИД Словакии рассказали о потерях при возможном отказе от газа из России

В МИД Словакии рассказали о потерях при возможном отказе от газа из России - РИА Новости, 24.09.2025

В МИД Словакии рассказали о потерях при возможном отказе от газа из России

Глава МИД Словакии Юрай Бланар после встречи на ГА ООН с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил журналистам, что страна может потерять 10 миллиардов евро, если... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T21:32:00+03:00

2025-09-24T21:32:00+03:00

2025-09-24T21:32:00+03:00

в мире

словакия

россия

сергей лавров

роберт фицо

газпром

оон

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102449/68/1024496835_0:84:2000:1209_1920x0_80_0_0_c517ad7cb93bf14ce280a01f0249e799.jpg

ООН, 24 сен - РИА Новости. Глава МИД Словакии Юрай Бланар после встречи на ГА ООН с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил журналистам, что страна может потерять 10 миллиардов евро, если прекратит поставки газа из РФ и столкнется с иском от "Газпрома". "Если мы проиграем арбитражное разбирательство из-за договора, которого мы подписали с "Газпромом" и словацкой компанией SPB по газу, рассчитанного на период до 2034 года, мы можем потерять в этом арбитраже более 10 миллиардов евро. Для нашей страны это более 8% ВВП. Это может нанести очень серьезный ущерб нашей экономике", - сказал он. Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что после прекращения поставок из России цена на газ вырастет, Словакия потеряет транзитные сборы за транспортировку этого сырья, будет вынуждена платить больше за доставку газа из других источников, а также столкнется с арбитражем со стороны российского концерна "Газпром", с которым у Словакии заключен контракт на поставку газа до 2034 года. При этом он утверждал, что российская сторона может предъявить Словакии иск на 20 миллиардов евро, если с 1 января 2028 года будет введен запрет на импорт российского энергосырья в ЕС.

https://ria.ru/20250917/slovakija-2042368441.html

словакия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, словакия, россия, сергей лавров, роберт фицо, газпром, оон, евросоюз